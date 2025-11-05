Siracusa, parco giochi inclusivo danneggiato, M5S: “affidarlo alle associazioni”

“Riteniamo necessario porre l’attenzione sulla questione relativa alla cattiva gestione del parco giochi inclusivo realizzato a Siracusa, grazie allo stanziamento di fondi regionali su iniziativa del nostro deputato regionale Carlo Gilistro”, lo afferma Giuseppe Mirabella, referente del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Siracusa.

Già pochi giorni dopo l’inaugurazione del parco, infatti, sono emerse le prime criticità relative soprattutto all’utilizzo improprio dei giochi e agli atti di vandalismo che hanno causato anche la rottura di alcuni giochi resi, così, inutilizzabili.

“Il parco inclusivo, non è un semplice parco giochi, ma ha una sua narrazione, una sua precisa identità per le enormi potenzialità che può offrire – prosegue Mirabella -. Per questo è necessario l’affidamento a personale appositamente formato per garantirne il corretto utilizzo. Il finanziamento, tra l’altro, prevedeva, oltre la riqualificazione dell’area e la fornitura dei giochi speciali, la formazione specifica di psicologi, pedagogisti, educatori, associazioni del terzo settore, associazioni sportive, insegnanti, etc., per generare conoscenza e consapevolezza sulle enormi potenzialità del parco, sull’importanza di creare delle connessioni con le realtà formative già presenti nel territorio e sull’esigenza di promuovere la partecipazione attiva di diversi attori sociali nell’individuazione di soluzioni organizzative possibili. Ci preme sottolineare che l’iniziativa, purtroppo, ha visto l’assenza degli amministratori locali, segnale questo della poca attenzione nei confronti della nuova bella realtà che, probabilmente, non è stata neppure ben compresa. Considerato l’importante costo della struttura, unica nel suo genere, si chiede attenzione immediata, non solo per evitare spreco di denaro pubblico, ma anche proprio al fine di raggiungere quello che è l’obiettivo primario di questa realtà: promuovere e realizzare attività educative e formative incentrate sull’inclusività, nonché favorire la creazione di opportunità di aggregazione per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle famiglie e ai loro bambini, con disabilità e non, oltre a nonni e anziani per una inclusione intergenerazionale, al fine di promuovere la cultura dello scambio e contribuire a costruire una comunità coesa e consapevole. L’utilizzo del parco, quindi, necessita di una sorveglianza continuativa, una manutenzione permanente, un servizio di assistenza per utilizzo dei giochi in maniera non impropria, una salvaguardia del bene prezioso da atti vandalici, che potrebbero distruggere in tempi brevi la struttura”. La richiesta è stata già portata all’attenzione del sindaco e degli assessori competenti lo scorso mese di ottobre da parte del gruppo Territoriale, “senza tuttavia ottenere riscontro alcuno – precisa Mirabella -. Per questa ragione stiamo trasmettendo la presente istanza alla consigliera comunale Sara Zappulla affinché possa veicolarla al Consiglio Comunale di Siracusa. L’auspicio è che voglia far propria una questione che, al di là del colore politico, crediamo stia a cuore a ciascuno di noi per quello che il parco rappresenta. Speriamo, in questo modo, di poter conoscere se, e in che tempi e modalità, l’amministrazione comunale intenda gestire questo spazio e se ritenga opportuno avvalersi della collaborazione delle associazioni di settore le quali, oltre alla gestione degli spazi, dovrebbero curare soprattutto l’aspetto ludico-ricreativo dei fruitori, attraverso la realizzazione di laboratori educativi destinati a bambini, ragazzi e adulti, eventi culturali e ricreativi, rivolti in particolare alle famiglie, nonché momenti di aggregazione sociale con un marcato impatto inclusivo”.