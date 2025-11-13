Siracusa, parco Robinson nel degrado. Cavallaro (FdI): “Una vergogna per la città, servono interventi immediati”

“L’immagine della nostra città è stata ancora una volta mortificata”. Così Paolo Cavallaro, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Siracusa, commenta con durezza il servizio andato in onda su Antenna Sicilia nello spazio Buongiorno Sicilia, che ha mostrato le condizioni di abbandono in cui versa il Parco Robinson di Bosco Minniti, oggi intitolato alle Vittime della mafia.

Il servizio ha dato voce al parroco della chiesa di Bosco Minniti, che ha raccontato con amarezza lo stato di degrado del più grande parco cittadino, un tempo luogo di ritrovo per famiglie e bambini, oggi ridotto — come sottolinea Cavallaro — “a una zona frequentata dalla delinquenza, devastata e insozzata”.

“Il Parco Vittime della Mafia – spiega il capogruppo di FdI – era una delle aree verdi più belle della città, meta di migliaia di cittadini. Oggi è diventato un simbolo di abbandono. I bagni sono distrutti, i giochi per i bambini danneggiati, le ringhiere divelte e rubate. È inaccettabile che in oltre sette anni di amministrazione Italia non si sia mosso nulla per fermare questo scempio.”

Cavallaro riconosce che “finalmente qualcosa sembra muoversi”, facendo riferimento al Documento unico di programmazione 2026–2028, in cui si fa cenno a un intervento di riqualificazione e valorizzazione del Parco Vittime della Mafia, finanziato con fondi FUA nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021–2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) n. 9366 dell’8 dicembre 2022.

Tuttavia, il consigliere di Fratelli d’Italia sottolinea che il progetto è “ancora in fase embrionale, fermo al documento di indirizzo alla progettazione”.

“Non possiamo attendere anni – aggiunge Cavallaro – per vedere risultati concreti. Nell’attesa che le procedure vadano avanti, l’amministrazione potrebbe intervenire con piccole ma significative azioni di manutenzione ordinaria, pulizia, cura del verde e chiusura dei locali dei vecchi servizi igienici. Inoltre, è indispensabile installare videocamere di sorveglianza per restituire sicurezza ai cittadini.”

Il capogruppo FdI annuncia infine la presentazione di un ordine del giorno in commissione consiliare, per chiedere un’audizione del dirigente e dell’assessore competenti e avviare “un percorso condiviso che porti a interventi urgenti in materia di sicurezza e decoro urbano”.

“Siracusa – conclude Cavallaro – non può permettersi di perdere un patrimonio come il Parco Vittime della Mafia. Deve tornare a essere un luogo vivo, sicuro e degno della memoria che porta nel nome.”