Siracusa, Parco Robinson: simbolo di degrado e abbandono

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“Parco Robinson, simbolo di degrado e abbandono. Il Parco Robinson di Siracusa, uno dei pochi spazi verdi cittadini, versa in condizioni di totale incuria. I visitatori si trovano di fronte a rifiuti abbandonati, erbacce incolte, attrezzi ginnici distrutti e spazi vandalizzati. Non mancano persino casi di persone che vi montano tende per trascorrere la notte, a conferma di un’assenza assoluta di vigilanza. Un’area che dovrebbe rappresentare un luogo di svago, sport e socialità per famiglie e giovani è ormai ridotta a un simbolo di degrado. Alla carenza di manutenzione si aggiunge l’assenza di sicurezza: senza un servizio di guardiania o almeno un sistema di videosorveglianza attivo, ogni intervento rischia di essere vanificato in poco tempo. I cittadini chiedono un impegno concreto da parte dell’Amministrazione comunale per restituire dignità, decoro e vivibilità a uno spazio che appartiene a tutta la comunità siracusana”.