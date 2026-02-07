Siracusa, pari al cardiopalma a Potenza: rimonta nel recupero e fine dell’incubo sconfitte

Pari al minuto 103 per il Siracusa che impatta sul 2-2 contro un ottimo Potenza. Per gli azzurri da salvare c’è solo il risultato, arrivato al termine di una partita tutt’altro che indimenticabile nonostante la superiorità numerica per quasi un’ora di gioco.

Il Siracusa, reduce da quattro sconfitte consecutive, arriva a Potenza con l’obbligo di muovere la classifica, anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti per la salvezza. Tra queste il Giugliano, capace nel turno odierno di superare nettamente il Cosenza e avvicinarsi agli azzurri.

Complice l’emergenza sulla fascia sinistra — con Cancellieri e Valente indisponibili per infortunio — Turati ridisegna l’assetto iniziale schierando Farroni tra i pali; Zanini, Bonacchi, Pacciardi e Iob in difesa; Candiano, Limonelli e Frisenna in mezzo al campo; Pannitteri, Contini e Sbaffo in avanti.

L’avvio è equilibrato. Il primo giallo arriva all’8’ per Selleri, mentre il primo tentativo pericoloso è del Siracusa con Frisenna che al 14’ impegna Cucchietti dalla distanza. Sugli sviluppi del corner Zanini calcia al volo sfiorando il palo. Il Potenza risponde al 19’ con Schimmenti, ma Farroni si oppone con sicurezza.

La gara si accende anche sul piano arbitrale: al 28’ l’Fvs viene chiamato per un contatto a centrocampo tra Pacciardi e un avversario, ma non emergono irregolarità. Poco dopo, al 36’, dopo revisione video, Bellini riceve il secondo giallo lasciando il Potenza in dieci uomini. Nonostante la superiorità numerica, il Siracusa non riesce a sfondare e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa gli azzurri provano a prendere in mano la partita con due conclusioni dalla distanza di Sbaffo e Frisenna, ma al 56’ è il Potenza a passare: Schimmenti sfonda a sinistra e serve Felippe che batte Farroni.

Turati cambia assetto inserendo Puzone, Arditi e Di Paolo. Il Siracusa però fatica a trovare ritmo e rischia anche il raddoppio con Schimmenti. La squadra appare scarica, senza lucidità né aggressività, ma nel finale trova la forza di reagire.

All’84’, sugli sviluppi di un corner, Di Paolo mette in mezzo e Arditi svetta di testa firmando l’1-1 e la sua prima rete tra i professionisti. Quando il pareggio sembra acquisito, al 91’ arriva la beffa: errore in uscita di Limonelli, Maisto recupera palla e il cross successivo provoca lo sfortunato autogol di Capomaggio. Lo stesso Limonelli, nervoso, viene poi espulso per proteste.

La partita però non è finita. Al 97’ l’arbitro assegna un rigore al Siracusa per un fallo a palla lontana, decisione confermata dopo revisione Fvs. Dal dischetto Contini al 102’ firma il definitivo 2-2.

Il Siracusa interrompe così la striscia di quattro sconfitte consecutive. Un punto che, pur arrivato dopo una prestazione complicata, potrebbe pesare nella corsa salvezza, anche se la penalizzazione in arrivo resta una pesante incognita.