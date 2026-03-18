Siracusa, parità di genere e salari: confronto in Confindustria sulla direttiva europea

Parità di genere, trasparenza retributiva e qualità del lavoro al centro del convegno “Parità di genere: equità retributiva e compliance aziendale”, che si è svolto questa mattina nella sede di Confindustria Siracusa.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Tecnico Education e Capitale Umano, ha rappresentato un momento di confronto sulle novità introdotte dalla Direttiva Ue 2023/970, destinata a incidere in modo significativo sulle politiche aziendali in materia di parità salariale e trasparenza.

Nel corso dell’incontro è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Confindustria Siracusa e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con l’obiettivo di prevenire e contrastare molestie e violenze nei luoghi di lavoro. “Uno strumento importante per la tutela delle lavoratrici e per le future generazioni“, ha commentato Giovanni Migliore, segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, sottolineando come l’accordo punti anche su formazione e informazione, soprattutto per le più giovani.

A evidenziare la centralità del tema è stato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale. “Dove ci sono diseguaglianze ci sono problemi sociali ma anche economici“, ha spiegato, sottolineando come le società più sviluppate siano anche quelle con livelli più alti di uguaglianza. Reale ha inoltre richiamato il fenomeno della migrazione delle giovani laureate dal Sud verso realtà più inclusive. Il presidente ha poi ribadito il legame tra benessere dei lavoratori e competitività aziendale: “Il capitale umano è determinante. Dove si lavora meglio si ottengono anche risultati migliori“.

Nel territorio siracusano, tradizionalmente legato a un’industria a prevalenza maschile, resta ancora strada da fare, anche se – ha aggiunto – cresce il numero di aziende certificate secondo lo standard PDR 125 sulla parità di genere.

La vicepresidente di Confindustria Siracusa, Ermelinda Gerardi, ha posto l’attenzione sugli effetti concreti della direttiva europea, che dovrà essere recepita entro giugno. “Introduce obblighi per le imprese finalizzati alla trasparenza retributiva e alla definizione di criteri oggettivi per ridurre il divario salariale“, ha spiegato, evidenziando come la parità di genere rappresenti anche uno strumento di miglioramento dell’organizzazione aziendale.

Sul protocollo contro le molestie è intervenuta anche la segretaria regionale della UIL, Ninetta Siragusa. “Si tratta di un impegno formale per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione nei luoghi di lavoro“, ha dichiarato, sottolineando come l’accordo riguardi tutte le categorie di lavoratori, indipendentemente da genere, razza o condizioni personali.

Il protocollo, ha aggiunto, rappresenta anche un passo importante per coinvolgere le aziende meno strutturate, dove le situazioni di fragilità possono essere più diffuse.

Infine, il presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Siracusa, Alfio Zarbano, ha evidenziato il cambio di paradigma introdotto dalla normativa. “Si passerà da una trasparenza formale a una trasparenza sostanziale“, ha spiegato, sottolineando il ruolo centrale della contrattazione collettiva e l’importanza di rafforzare le tutele per ridurre il gender pay gap. “Maggiore tutela significa anche maggiore qualità del lavoro”, ha concluso Zarbano, richiamando l’attenzione anche sul tema del welfare aziendale come elemento sempre più centrale nelle politiche di impresa.