Siracusa, parte il corso di primo livello di AIS per appassionati di vini e futuri sommelier

Parte il 27 novembre, al Grand Hotel Villa Politi di Siracusa, il nuovo corso di primo livello organizzato da AIS, l’associazione italiana sommelier. Quello in partenza è il primo di tre livelli che sono necessari per accedere all’esame finale e ottenere la qualifica professionale di sommelier.

“Si tratta dell’inizio di un viaggio fatto di bottiglie, calici, tappi e uve. Ma soprattutto territori, storia e cultura, perché il vino rappresenta un tratto distintivo della cultura di un Paese”, spiega Alessandro Carrubba, delegato AIS per la provincia di Siracusa, nonché responsabile Area Concorsi per AIS Sicilia.

“Di vino se ne parla sempre di più e gli appassionati aumentano, segno che finalmente il vino sta diventando un simbolo di condivisione di esperienze ed allegria”, prosegue Carrubba, che però sposta l’attenzione anche dal punto di vista professionale: “Il ruolo sempre più centrale del vino sta spingendo gli operatori del settore come i ristoratori, gli enotecari e le stesse cantine, a dotarsi di personale qualificato, con una formazione specifica. La richiesta di sommelier ed esperti di vino nel campo della ristorazione, delle strutture ricettive ma anche della comunicazione, ci spingono ad accelerare ed organizzare sempre più di frequente corsi nella nostra provincia”.

Il corso di primo livello in partenza all’Hotel Villa Politi di Siracusa prevede 15 lezioni, da 2 ore ciascuna, 35 vini in degustazione, 3 birre, 3 distillati e una visita in cantina.

Si inizierà con i cenni di enologia, per capire dove nasce il vino e come viene prodotto. Nel frattempo si imparerà a degustare un vino passando dalle tre analisi, visiva, olfattiva e gusto-olfattiva. I corsisti apprenderanno le differenze fra i vari vini, bollicine e vini dolci compresi, e affronteranno anche lo studio della birra e dei distillati. Non mancherà un modulo dedicato alla legislazione.

“Sarà un’esperienza dal grande valore formativo, ma non solo: entrare in un’associazione come Ais significa entrare a far parte di un mondo dove il vino rappresenta il collante fra le persone, anche solo per il puro relax e svago”, aggiunge il numero uno di Ais Siracusa, che conclude ringraziando il General Manager del Grand Hotel Villa Politi, Carmelo Cannizzaro.