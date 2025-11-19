Siracusa, parte il crowdfunding dei tifosi per il nuovo telone della tribuna laterale: superato il 10% dell’obiettivo

I tifosi del Siracusa si mobilitano per rendere il De Simone più bello e accogliente. È ufficialmente partita la campagna di crowdfunding per realizzare il telone microforato per coprire la tribuna laterale in metallo, un progetto ideato, votato e finanziato dai tifosi stessi, attraverso l’iniziativa lanciata da Siracusa Fan Zone.

Il percorso partecipato è iniziato con una votazione pubblica per scegliere se intervenire sul telone o sulle porte di ingresso dello stadio; definita la priorità, è stato selezionato anche il disegno. Ora è il momento decisivo: raccogliere i fondi per realizzare l’opera.

Nel primo giorno e mezzo di raccolta sono già stati superati gli 800 euro, pari a circa il 10% dell’obiettivo (questo il link per donare: https://tifos.vercel.app/). “Vogliamo uno stadio all’altezza della passione che ogni domenica riempie gli spalti”, spiegano gli organizzatori, che invitano i sostenitori a contribuire anche con piccole donazioni attraverso la piattaforma dedicata.

Il progetto prevede due spazi distinti. Il lato sinistro riservato agli sponsor che desiderano sostenere l’iniziativa (contattando il numero +39 380 131 6934) e il lato destro destinato ai nomi dei tifosi che offriranno un contributo più significativo, come gesto di riconoscenza. Se la raccolta dovesse superare la cifra necessaria, saranno i tifosi stessi a decidere la destinazione dei fondi rimanenti.

Siracusa Fan Zone ha rivolto un invito ufficiale al sindaco Francesco Italia, agli assessori e all’intera Giunta comunale affinché sostengano l’iniziativa con una donazione, anche simbolica. Il telone microforato – spiegano – è una soluzione già adottata in diversi stadi italiani per coprire strutture metalliche analoghe, migliorando l’estetica e l’identità visiva dell’impianto. Un intervento che, secondo i promotori, restituirebbe decoro a una parte dello stadio utilizzata ogni fine settimana da migliaia di famiglie e appassionati.

Come per tutti i sostenitori, anche dei membri dell’amministrazione verranno resi pubblici i nomi (ma non l’importo donato), in segno di trasparenza e riconoscenza. L’invito è stato esteso inoltre a tutte le pagine social e alle realtà che seguono da vicino le vicende del Siracusa: “Condividere l’iniziativa può fare la differenza”.