Siracusa partecipa ai “Giorni della Ricerca” di AIRC: domenica in piazza con “I Cioccolatini della Ricerca”

Tornano anche quest’anno I Giorni della Ricerca, l’iniziativa promossa da AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che, in tutta Italia, punta i riflettori sul tema della lotta ai tumori con un programma di eventi dedicati all’informazione scientifica, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca oncologica.

L’obiettivo è sostenere il lavoro di circa 6.000 medici e scienziati impegnati ogni giorno a trasformare i risultati dei laboratori in strumenti di prevenzione, diagnosi e cura sempre più efficaci, contribuendo a migliorare la vita di milioni di persone.

Tra le iniziative in programma, anche Siracusa risponde all’appello della solidarietà con la manifestazione “I Cioccolatini della Ricerca”, in programma domenica 9 novembre.

I volontari AIRC saranno presenti per tutta la giornata in Piazza San Giovanni alle Catacombe e in Largo XXV Luglio, dove offriranno le tradizionali confezioni di cioccolatini, a fronte di una donazione destinata a sostenere i progetti di ricerca dell’associazione.

L’iniziativa rappresenta da anni un simbolo di impegno e partecipazione collettiva nella lotta contro il cancro: un gesto dolce che aiuta a finanziare la ricerca e a diffondere una cultura della prevenzione.

Con I Giorni della Ricerca, AIRC rinnova il suo invito a cittadini, scuole e istituzioni a unirsi per un futuro in cui sempre più tumori possano essere curati.