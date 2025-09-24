Siracusa partecipa alla Settimana Europea dello Sport: appuntamenti con la Be Active Night e il “Plogging”

Anche quest’anno Siracusa partecipa con entusiasmo alla Settimana Europea dello Sport, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per promuovere l’attività fisica e uno stile di vita sano in tutta Europa. L’appuntamento per gli appassionati di sport e non solo è fissato per il 27 settembre dalle 20 alle 24, quando la Terrazza del Talete si trasformerà in un palcoscenico per lo sport, offrendo la possibilità di provare diverse attività sportive per tutti i gusti e le età.

La serata sarà dedicata alla Be Active Night, una notte all’insegna del movimento, della salute e del divertimento. I cittadini potranno partecipare a sessioni di sport gratuite, sperimentando attività di ogni genere, dalle discipline tradizionali a quelle più moderne, per tutta la famiglia. Un’opportunità per conoscere nuovi sport, divertirsi e migliorare il benessere fisico.

Inoltre, la serata sarà preceduta da un’iniziativa ecologica molto speciale: il Plogging, un’attività che combina sport e sensibilizzazione ambientale. I partecipanti saranno invitati a correre o camminare per Ortigia raccogliendo i rifiuti abbandonati lungo il percorso. Guanti e sacchetti saranno forniti per raccogliere carte, bottiglie, cicche di sigarette e altri rifiuti. Un gesto semplice ma significativo, che aiuta a rendere più pulita la nostra città e a sensibilizzare i cittadini sulla gestione dei rifiuti.

Giuseppe Gibilisco, ex assessore allo sport, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “Un’occasione importante per promuovere l’attività fisica, ma anche per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente”.