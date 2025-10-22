Siracusa, partono i lavori di riqualificazione in via Salomone, Santa Teresa e delle Sirene

Sono iniziati lunedì 20 ottobre i lavori di ripavimentazione con basole in pietra lavica e di riqualificazione dei sottoservizi in via Salomone, Santa Teresa e delle Sirene, nel cuore di Ortigia. L’intervento interesserà principalmente il sistema idrico e quello fognario, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la funzionalità della zona storica.

I lavori comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità, ma i residenti sono invitati a considerare i possibili disagi come un piccolo prezzo da pagare per i benefici a lungo termine dell’intero quartiere.

«Gli interventi erano stati inizialmente programmati per fine febbraio, ma, di comune accordo con gli operatori del settore e dopo appositi incontri, si è deciso di posticiparli per non compromettere la stagione estiva – ha dichiarato Raffaele Grienti, delegato del sindaco per il quartiere Ortigia – Come stabilito, i lavori sono partiti regolarmente nella seconda metà di ottobre. La tipologia dei lavori sarà la stessa adottata per la riqualificazione di via Logoteta, che ha lasciato i residenti ampiamente soddisfatti».

Grienti ha voluto ringraziare il sindaco Francesco Italia e l’assessore Enzo Pantano per l’attenzione al progetto di manutenzione complessiva del centro storico, precisando che i fondi utilizzati provengono dalla legge speciale per Ortigia e non incidono su altri capitoli del bilancio comunale. Un grazie particolare è stato rivolto anche all’Ufficio Mobilità e Trasporti e all’architetto comunale che ha redatto il progetto.

«Seguiranno ulteriori interventi di riqualificazione anche in altre vie del centro storico – ha concluso Grienti – a conferma dell’impegno costante dell’amministrazione nel valorizzare Ortigia».