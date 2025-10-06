Siracusa, partono le riprese del film “SyraKus”: cambia la mobilità

A partire da domani (7 ottobre) nell’isola di Ortigia saranno effettuate le riprese del film “SyraKus” della “Kino produzioni”, per le quali il settore Mobilità e trasporti ha emesso un’apposita ordinanza.

Dalle 7 di domani alle 16 di sabato prossimo (11 ottobre) sarà proibita la sosta su 15 stalli del parcheggio di via Nazario Sauro; sempre domani, ma dalle 18, alle 16 dell’11, sarà in vigore il divieto di sosta sul lungomare di Ortigia nel tratto tra via delle Sirene e via Maddione, nei pressi del Castello Maniace.

Dalle 6 di mercoledì 8 alle 16 del 9 ottobre, non sarà possibile parcheggiare in via della Giudecca (dove saranno ammessi i mezzi necessari alle riprese) e in via Logoteta nel tratto compreso tra via della Giudecca e vicolo della Pergole.

Dalle 8 di mercoledì 8 alle 16 di sabato 11, il divieto di sosta sarà istituito in riva della Darsena e in via Vittorio Veneto nello slargo tra vicolo Bagnara e via Sarpi.

Infine, dalle 8 alle 14 del 10 e dell’11 ottobre le riprese interesseranno piazza Duomo e piazza Minerva dove potranno sostare due mezzi della produzione ai quali sarà consentito di precorrere via Picherali in senso inverso.

Si tratta di un lungometraggio prodotto da Pandora Film Production GMBH. Il film è tratto dal libro di Friedrich Christian Delius “La passeggiata da Rostock a Siracusa”, pubblicato da Sellerio Editore.

Il romanzo descrive la realtà della Germania a pochi anni dalla caduta del muro di Berlino e sul processo di unificazione.