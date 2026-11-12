Siracusa, pass disabili ma arriva la multa per accesso Ztl: ControCorrente sfida il Comune

Politica · Viabilità

Una multa per l’accesso alla Ztl di Siracusa nonostante il possesso di un regolare contrassegno per persone con disabilità. È il caso sollevato dal Dipartimento regionale Disabilità e Politiche Sociali di ControCorrente, che chiede all’amministrazione comunale di rivedere le procedure di accesso al centro storico e di intervenire sulle barriere architettoniche presenti in città. A promuovere l’iniziativa sono Francesco Sanfilippo, avvocato e presidente regionale del Dipartimento, e Seby Musco, componente dello stesso organismo e rappresentante di ControCorrente Siracusa.

Sanfilippo ha assunto gratuitamente la difesa del cittadino sanzionato, presentando un’istanza di annullamento del verbale. La contestazione riguarda un accesso alla Zona a traffico limitato senza autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7 del Codice della strada, nonostante il conducente fosse titolare di un contrassegno per persone con disabilità. Al centro della controversia c’è l’ordinanza comunale numero 499 del 5 settembre 2016, adottata durante l’amministrazione Garozzo, che disciplina gli accessi alla ZTL di Ortigia. Il provvedimento prevede, in determinate condizioni, l’obbligo di comunicare il transito entro 48 ore, indicando la targa del veicolo e allegando copia del contrassegno. Per l’omissione è prevista una sanzione amministrativa di 25 euro.

Secondo ControCorrente, la disciplina dovrebbe essere riesaminata alla luce della normativa e della giurisprudenza successive. Il movimento richiama in particolare una sentenza della Corte di Cassazione del 2017, secondo cui la mancata comunicazione entro 48 ore non rende automaticamente illegittimo l’accesso alla ZTL da parte di chi ne abbia effettivamente diritto.

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“Non possiamo pretendere che un cittadino con disabilità conosca preventivamente le ordinanze e le procedure amministrative di ogni Comune italiano nel quale intenda recarsi – afferma Sanfilippo -. La libertà di circolazione non può dipendere dalla capacità di districarsi tra migliaia di regolamentazioni locali”.

Il Dipartimento chiede quindi al sindaco Francesco Italia di verificare la compatibilità delle disposizioni comunali con la normativa vigente e di riesaminare le sanzioni contestate ai titolari di contrassegno, distinguendo gli accessi effettivamente abusivi da quelli effettuati da persone aventi diritto. Un altro punto riguarda la piattaforma nazionale Cude, che consente ai Comuni aderenti di riconoscere le targhe associate ai contrassegni per persone con disabilità, semplificando gli accessi alle ZTL. Secondo quanto riferito da ControCorrente, Siracusa avrebbe aderito al sistema nel luglio 2023. Il movimento chiede di verificarne l’effettiva operatività e l’integrazione con i controlli comunali, prevedendo procedure semplici anche per i cittadini provenienti da Comuni non aderenti.

“La tecnologia dovrebbe servire a eliminare gli ostacoli, non a crearne di nuovi – osserva Musco -. Non possiamo continuare a scaricare sui cittadini le inefficienze e le complessità della burocrazia”. Ma la questione dell’accessibilità, secondo ControCorrente, non si esaurisce con le multe e le limitazioni al traffico. Musco segnala anche presunte criticità negli attraversamenti pedonali rialzati realizzati lungo il collegamento tra Belvedere e Ortigia. A circa un anno dalla loro installazione, in alcuni punti mancherebbero scivoli e raccordi adeguati a consentire il passaggio delle persone in carrozzina o con difficoltà motorie.

Il movimento sollecita un sopralluogo tecnico per verificare la conformità delle opere alla normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche e chiede un programma di interventi con tempi certi. “Non ha senso realizzare interventi per la sicurezza pedonale se poi una parte dei cittadini non è materialmente nelle condizioni di utilizzarli – sottolinea Musco -. La sicurezza stradale e l’accessibilità devono procedere insieme”.

Complessivamente sono sette le richieste rivolte all’amministrazione: dalla revisione dell’ordinanza del 2016 alla verifica della piattaforma CUDE, dalla semplificazione delle procedure al riesame delle sanzioni, fino agli interventi sugli attraversamenti pedonali e a una ricognizione generale delle barriere architettoniche presenti sul territorio comunale. Sul fronte legale, Sanfilippo annuncia l’intenzione di proseguire la tutela del cittadino nelle sedi competenti. In caso di eventuale condanna del Comune al pagamento delle spese giudiziali, il legale valuterà anche la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per verificare la sussistenza di possibili responsabilità per danno erariale.

“La pubblica amministrazione non può pretendere il rispetto della legge dai cittadini e sottrarsi, al tempo stesso, alla verifica della legittimità delle proprie condotte – conclude Sanfilippo -. I diritti non si difendono soltanto con i comunicati stampa, ma anche attraverso gli strumenti che la legge mette a disposizione”.