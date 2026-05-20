Siracusa, pass per la Ztl: all’Urban Center incontro con le strutture ricettive

Domani alle 10, all’Urban Center, l’amministrazione comunale di Siracusa, incontrerà i gestori delle strutture ricettive per illustrare il funzionamento del nuovo sistema di rilascio dei pass per l’accesso alla zona a traffico limitato di Ortigia riservati agli ospiti.
Nell’occasione, l’Amministrazione invita i gestori di tutto il territorio comunale, nel caso in cui non l’avessero ancora fatto, a comunicare i propri dati aggiornati al nuovo sistema digitale per il rilascio dei pass Ztl utilizzando il portale delle istanze on line. Ciò riguarda tanto i dati della struttura ricettiva (denominazione, indirizzo, partita Iva e numero di camere) che quelli personali.
Il numero massimo di pass giornalieri rilasciabili a ciascuno sarà strettamente vincolato al numero di camere dichiarate tenendo conto delle informazioni già in possesso del Comune.
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