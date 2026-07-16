Siracusa, passa il debito su Edison ma la crisi di maggioranza è ancora aperta

Politica · Consiglio comunale

Il Consiglio comunale approva il debito fuori bilancio du Edison, ma resta… in debito di ossigeno. La crisi di maggioranza non è stata affatto risolta, la “minaccia” di azzerare la Giunta da parte del sindaco Francesco Italia è stato un colpo che Grande Sicilia non ha digerito, ma ha deciso di votare positivamente il provvedimento che pendeva sulla testa dei siracusani e a rischio commissariamento ad acta, per poi decidere nuovamente di uscire dall’aula.

La capogruppo Giovanna Porto nel suo intervento ha detto esplicitamente di voler votare sì assieme ali colleghi a dimostrazione del senso di responsabilità, non lesinando critiche all’amministrazione assente in aula. La stessa si è poi negata ai microfoni, evidenziando quella che sembra una chiamata collettiva al silenzio. Tutti zitti, crisi non risolta, sarà una nota scritta (e soppesata) a dire come la pensa il leader provinciale Giuseppe Carta. Gli attriti sono evidenti, palpabili, sia dentro Grande Sicilia, sia nella maggioranza in aula.

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Segnali di stress evidenti tra Giovanna Porto, Luigi Cavarra, Martina Gallitto, Sergio Bonafede e Gabriella Troia: non c’è univocità e uniformità di giudizio, manca il dialogo all’interno e all’esterno. Dialogo che prova a mantenere dall’alto della propria posizione istituzionale il presidente Alessandro Di Mauro, che ammette di voler continuare a dirigere i lavori d’aula senza patemi chiedendo alla politica di risolvere i problemi politici. Dalla parte opposta rispetto ai consiglieri di Grande Sicilia c’è il gruppo di Francesco Italia, loro sì compatti ma che non sembrano essere in ottimi rapporti (eufemismo) con i colleghi di maggioranza.

Tra le due parti c’è quasi totale indifferenza e alla domanda: “torna la pace?”, la risposta è “no comment”. E la confusione regna sovrana, come quando il consigliere Zappalà vota sì al debito Edison ed esce prima di decidere sull’immediata esecutività (respinta). Tutto chiaro? Per niente. L’impressione, in aula, è che Grande Sicilia (a esclusione del presidente Di Mauro) abbia creato il vuoto attorno a sé e che Forza Italia e Insieme riescano a dialogare con alcuni componenti della maggioranza, ma non con tutti.

Paradossalmente, un osservatore attento potrebbe scommettere su un rimpasto che vedrebbe l’esclusione degli autonomisti e l’introduzione di forze nuove rispetto a un allargamento della compagine di maggioranza. Oppure al mantenimento dello status quo, ma con fila serrate e controllo attento delle votazioni importanti da qui alla fine della sindacatura.

Il braccio di ferro tra Italia e Carta non fa bene a nessuno, procrastinare la resa dei conti nemmeno. Sono necessarie decisioni, anche dolorose, ma immediate, perché tirare a campare così è politicamente un’agonia. E a farne le spese è la città tutta.