Siracusa, passaggio da Tekra a Ris.Am: per il Comune di Aversa inammissibile (ma rivede la documentazione), Siracusa rafforza le verifiche

Il Comune di Aversa ha dichiarato inammissibile il subentro della società RIS.AM. S.r.l. nel contratto di igiene urbana precedentemente affidato a Tekra S.r.l., bloccando un’operazione di affitto di ramo d’azienda ritenuta non conforme alle regole dei contratti pubblici.

Il caso del Comune campano è quindi osservato con grande attenzione anche a Siracusa, dove il possibile (ormai certo) subentro nella gestione del servizio di igiene urbana resta un passaggio delicato e ancora in fase di valutazione. Dopo il parere di inammissibilità del subentro contrattuale espresso dal Comune campano, basato su una serie di criticità rilevate dall’ufficio Ambiente, la situazione non sarebbe però definitivamente chiusa perché sarebbe in fase di predisposizione nuova documentazione finalizzata a superare il giudizio di nullità del contratto di affitto del ramo d’azienda. Un tentativo che punta a colmare le lacune evidenziate nei primi accertamenti e a rimettere in carreggiata l’operazione, senza però riaprire la strada a un nuovo bando di gara.

Uno scenario che viene seguito passo dopo passo dal Comune di Siracusa, impegnato nell’acquisizione e nell’analisi di tutta la documentazione necessaria. Anche l’ufficio Igiene Urbana sta esaminando autorizzazioni, requisiti economici e tecnici, in linea con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Da ambienti comunali trapela una linea di cauta vigilanza: eventuali carenze rispetto alle norme potrebbero portare allo stop dell’operazione, mentre in caso contrario il subentro diventerebbe operativo, garantendo la continuità del servizio. Sul piano sociale, uno degli aspetti più sensibili riguarda i dipendenti. In questo quadro, emergono segnali di dialogo con le organizzazioni sindacali, in particolare sul tema del pagamento del TFR maturato dai lavoratori. Un passaggio considerato fondamentale per evitare tensioni e per assicurare tutele concrete a chi opera quotidianamente nel servizio di raccolta.

L’eventuale accordo sindacale rappresenterebbe un tassello importante per accompagnare il subentro, qualora venisse autorizzato, garantendo il rispetto degli obblighi verso i lavoratori insieme alla continuità occupazionale. A Siracusa, l’Amministrazione continua a muoversi su un crinale complesso: da un lato la necessità di non interrompere un servizio essenziale, dall’altro il dovere di garantire legalità, solidità economica e tutela dei lavoratori.

“Metto al primo posto la tutela dei lavoratori e la continuità del servizio – le parole dell’assessore Luciano Aloschi – per questo mi scuso con la città e con chi paga la Tari per disservizi non dipendenti da noi”.

I prossimi giorni saranno decisivi. Molto dipenderà dall’esito delle verifiche e dalla tenuta degli impegni assunti sul piano contrattuale e sindacale. Per ora, l’unica certezza è che non ci saranno automatismi: ogni passaggio dovrà essere validato, documenti alla mano.