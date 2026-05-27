Siracusa, passaggio di consegne al circolo Aretusa di FdI: Cavallaro lascia, Bellino nuova presidente

Si è svolta nella sede provinciale di Fratelli d’Italia di Siracusa l’assemblea cittadina del Circolo Aretusa, che ha registrato una significativa partecipazione di iscritti, simpatizzanti, dirigenti e giovani che hanno voluto prendere parte ad un momento importante per la vita politica del partito in città.

Nel corso dell’incontro è stato formalizzato il passaggio di consegne alla guida del circolo tra l’Avv. Paolo Cavallaro, fondatore del Circolo Aretusa nel 2019, e l’Avv. Marisa Bellino, già dirigente di Alleanza Nazionale, chiamata ora a guidare il nuovo percorso politico e organizzativo del circolo.

Presenti all’assemblea l’On. Luca Cannata, deputato alla Camera dei Deputati, Pietro Forestiere, componente dell’Assemblea Nazionale del partito, Salvo Coletta, commissario provinciale, Paolo Romano, coordinatore cittadino e consigliere comunale, Francesco Implantini, presidente del circolo Implantini di Cassibile, Marco Failla, segretario provinciale di Gioventù Nazionale, Vittorio Ferreri, segretario cittadino di Gioventù Nazionale, oltre a numerosi militanti, dirigenti e rappresentanti del partito.

“Lascio il circolo dopo anni di battaglie, di incontri, di impegno quotidiano e di crescita politica e umana. Ringrazio ciascuno del gruppo per la passione, la determinazione e il sacrificio, che hanno consentito anche l’elezione del sottoscritto quale consigliere comunale. Questo non è solo un gruppo politico, ma una comunità fatta di affetti, rapporti umani e condivisione di obiettivi. Adesso si rilancia il Circolo Aretusa con Marisa Bellino, che saprà lavorare bene anche in vista degli importanti obiettivi elettorali che ci aspettano. Le prossime amministrative saranno decisive e Fratelli d’Italia ha pieno titolo per esprimere il candidato Sindaco della città. Ne parleremo anche con gli alleati naturali e con tutte le forze civiche che esprimono un giudizio negativo verso questa amministrazione. Abbiamo comunque il dovere di costruire un’alternativa forte per cambiare finalmente una città maltrattata da una gestione che non ha risolto nessuno dei problemi quotidiani che affliggono la città. Dinanzi ad un governo della città che sembra brancolare nel buio, su tutti i temi, se ci fossero le condizioni andremmo subito al voto anticipato, non essendo affezionati alle poltrone. Un ringraziamento particolare va all’On. Luca Cannata per l’entusiasmo che trasmette e per il lavoro che sta portando avanti a Roma nell’interesse di Siracusa, ma anche a tutti i dirigenti, ai militanti e soprattutto ai tanti giovani che si sono avvicinati e che continueranno ad avvicinarsi al nostro partito. Fratelli d’Italia è un partito inclusivo e accogliente, nel quale ciascuno può trovare spazio per il proprio impegno sociale e politico. È stato un incontro emozionante. Ed è proprio dalle emozioni, dalla passione e dalla voglia di partecipare che parte il percorso che porterà Fratelli d’Italia ad assumere responsabilità di governo nella bellissima città di Archimede e di Aretusa”, così Paolo Cavallaro nell’intervento conclusivo dell’assemblea del circolo cittadino.

È intervenuto anche il coordinatore cittadino del partito Paolo Romano: “Il nostro obiettivo resta quello di costruire, con responsabilità e visione, una credibile alternativa di governo per Siracusa, capace di dare risposte concrete ai bisogni del territorio e di restituire alla città programmazione, sviluppo e buona amministrazione. A Marisa Bellino va il sostegno mio personale e di tutta la comunità di Fratelli d’Italia, nella certezza che saprà svolgere questo incarico con equilibrio, passione e determinazione”.

Nel corso dell’assemblea è intervenuta anche il neo Presidente del Circolo Aretusa, Avv. Marisa Bellino: “Oggi per me è un onore essere stata scelta alla guida del Circolo Aretusa di Fratelli d’Italia. Proseguirò con impegno, entusiasmo e spirito di servizio il lavoro importante svolto in questi anni dal presidente uscente, amico e collega Paolo Cavallaro, che ringrazio per la passione, la dedizione e il senso di appartenenza con cui ha fatto crescere il circolo sin dalla sua fondazione. Faccio mia una riflessione richiamata dallo stesso Paolo Cavallaro: chi subisce il futuro resta fermo, chi si impegna lo costruisce. Ed è proprio con questo spirito che, insieme a tutti gli iscritti, ai dirigenti, ai giovani e ai simpatizzanti del nostro partito, lavoreremo per rendere Siracusa una città più vivibile, moderna e vicina ai cittadini. Porteremo avanti con determinazione i valori e il programma di Fratelli d’Italia, nel solco dell’azione politica del presidente Giorgia Meloni, dell’On. Luca Cannata e di tutti i rappresentanti istituzionali e dirigenti del nostro partito, con l’obiettivo di costruire una proposta politica credibile e concreta per il futuro della città”.