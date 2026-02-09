Siracusa, passaggio Tekra–RisAm. L’opposizione “trasversale” chiede atti e garanzie. L’assessore: “Presi alla sprovvista, ora si lavorerà al nuovo bando”

Partito Democratico e Fratelli d’Italia insieme per chiedere chiarimenti all’amministrazione comunale dopo il passaggio del servizio di igiene urbana da Tekra a RisAm. Sul tavolo: procedura seguita, autorizzazioni, tutele per i lavoratori e soprattutto continuità ed efficacia del servizio, a fronte dei disservizi segnalati dai cittadini già a inizio febbraio.

A intervenire è stato il consigliere comunale Paolo Cavallaro (FdI), che ha spiegato come l’opposizione abbia già presentato interrogazioni e ordini del giorno e come il tema sia stato discusso in Consiglio. In aula, riferisce Cavallaro, l’amministrazione avrebbe comunicato la volontà di accettare provvisoriamente il cambio di gestore: “adesso il tempo è maturo per avere risposte concrete sulla procedura seguita: se sono state acquisite tutte le autorizzazioni e tutto ciò che serve per essere certi che i lavoratori ricevano quanto devono ricevere e che il servizio sia efficace in città”.

Cavallaro ha evidenziato un dato politico e pratico: al di là degli atti, “dal primo febbraio abbiamo notato diversi disservizi, lo hanno notato i cittadini”. Da qui la richiesta di capire se l’azienda sia in grado di sostenere gli standard richiesti o se la città debba prepararsi a “fuoriuscite improvvise” e quindi a misure d’emergenza per garantire un servizio “decente”.

Nel dibattito si è aperto anche un fronte più ampio: il prossimo bando rifiuti. Cavallaro ha rilanciato un’impostazione critica verso l’attuale porta a porta: “Credo che il sistema a Siracusa abbia fallito, almeno parzialmente”. La proposta avanzata è quella di un sistema misto, con porta a porta in alcune aree (Ortigia, Cassibile, Belvedere e altre zone) e un sistema stradale ordinato e pulito nel resto della città, prendendo come riferimento “ciò che di buono altre città hanno raggiunto” anche sul piano della differenziata.

A replicare è stato l’assessore all’Igiene urbana Luciano Aloschi (in aula con il dirigente Emanuele Fortunato) che ha ringraziato l’opposizione per l’atteggiamento definito “responsabile” tenuto in Consiglio e fuori dall’aula: “Questo ci aiuta, aiuta la città, aiuta tutti”.

Aloschi ha ricostruito il contesto in termini di tempistiche: l’amministrazione sarebbe venuta a conoscenza della situazione “all’improvviso” e gli uffici si sarebbero attivati per garantire la continuità del servizio. Ha aggiunto che stanno ancora arrivando documenti mancanti e che l’obiettivo è completare il quadro “da qui a una decina di giorni”, così da poter offrire un servizio “migliore”.

Sul punto più delicato – l’impatto sui dipendenti e la regolarità dei pagamenti – l’assessore ha ammesso che la fase di passaggio ha generato difficoltà: “c’è stata una situazione particolare anche con i dipendenti”, con stipendi non garantiti al 100% o con ritardi.

Aloschi, però, ha rivendicato la posizione del Comune: “L’amministrazione ha pagato il canone regolarmente a Tekra”. Eventuali problemi, sostiene, sarebbero dipesi dal precedente gestore e sarebbero in via di soluzione: “Mi risulta dai sindacati che è stato raggiunto un accordo”. Da qui l’auspicio: “A breve il servizio dovrebbe continuare regolarmente”.

Sul futuro, l’assessore ha concordato con la richiesta di aprire subito il confronto sul nuovo affidamento: “È doveroso. Dopo questa fase dobbiamo sederci e capire insieme che servizio dare alla città”. Aloschi ha ricordato che mancherebbe circa un anno e mezzo alla scadenza, ma ha sottolineato che il lavoro va avviato adesso, partendo dalle criticità: “questa città e questi cittadini meritano un servizio migliore ed efficiente”.