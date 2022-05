Siracusa, “Passeggiata per la Pillirina”: sabato manifestazione per chiedere l’istituzione immediata

Sabato prossimo alle 17 alcuni esponenti delle associazioni locali hanno organizzato una passeggiata lungo la costa settentrionale della Penisola Maddalena per un’iniziativa chiamata “Passeggiata per la Pillirina”, per chiedere l’istituzione immediata della Rno Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena.

“Sono trascorsi 11 anni dall’inizio dell’iter istitutivo della Riserva Naturale Orientata “Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena” e 7 da quando è stata inserita nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. Da allora siamo ancora in attesa che si giunga alla istituzione definitiva della riserva, dando finalmente adeguata tutela alla Pillirina – si legge in una nota firmata da Legambiente, Natura Sicula, Lipu, Wwf, Arci, Slow Food Siracusa, Club Alpino Italiano Siracusa e Rifiuti Zero – Ma in tutti questi anni la politica sembra essersi dimenticata non soltanto della “Pillirina” ma di tutte le altre riserve siciliane in attesa di essere istituite. A non avere dimenticato questo luogo di impareggiabile bellezza – per fortuna – sono stati i siracusani e i turisti che in questi anni, sempre più numerosi, la “Pillirina” l’hanno percorsa a piedi e in bici, ne hanno visitato le zone archeologiche e hanno dimostrato di amarla come un pezzo tra i più pregiati del patrimonio ambientale e paesaggistico di Siracusa. La riserva esiste da tempo nel cuore e nello sguardo della città, che ne riconosce il valore e che in tante occasioni si è mobilitata per difenderla”.

All’appello lanciato dalle associazioni hanno aderito anche Erlend Øye (che oggi è tornato a scrivere su Instagram chiedendo che Elemata faccia un prezzo per il terreno con data di scadenza per provare a raccogliere fondi) e Lorenzo Urciullo (Colapesce).

“Il valore naturalistico di questo sito – riferiscono ancora le associazioni – è indiscutibile per la presenza di una ricca vegetazione di tipo prettamente costiero ancora ben conservata (come le imponenti macchie di lentisco modellate dal vento e le vaste distese di palma nana), divenuta purtroppo rara in altre aree del litorale a causa del degrado antropico e di alcune piante endemiche (come il Limonium Siracusanum). La posizione geografica della penisola della Maddalena, protratta sul mar Ionio, oltre a offrire vedute panoramiche mozzafiato, la rende di grande importanza nella migrazione degli uccelli passeriformi. Alcune specie di uccelli sono note solo per questa area e poche altre in Sicilia quali la Calandra e la Ghiandaia Marina. Inoltre è un sito privilegiato per l’osservazione degli uccelli marini e per lo studio delle migrazioni attraverso il canale di Sicilia”.

Sabato si partirà dalla Cala della Pillirina, la bellissima insenatura sormontata dalla grotta che dà il nome all’area, per attraversare interamente l’ex feudo S. Lucia, l’aria costiera del demanio comunale, fino a giungere a Punta Tavola.

“La tutela di quest’area attraverso l’istituzione della riserva naturale costituisce l’unica prospettiva di fruizione sostenibile di questo sito – concludono – La riserva, allo stesso tempo, è anche una grande opportunità per accrescere l’economia della città e imboccare con decisione la strada di uno sviluppo economico realmente sostenibile, come è accaduto tanto tempo fa, per fare solo un esempio, a Vendicari, risparmiata in passato da porti turistici e raffinerie, e oggi una delle riserve più belle e visitate di Italia, che dà lustro all’intero Sud-Est della Sicilia”.