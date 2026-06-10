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Siracusa, passeggiata senza barriere a Ortigia: “Prima della disabilità ci sono le persone”

"Può sembrare scontato fare una passeggiata a Ortigia, ma non lo è per tutti. Vogliamo costruire una cultura che metta al centro le persone", ha dichiarato Gianmarco Pellegrino

"Può sembrare scontato fare una passeggiata a Ortigia, ma non lo è per tutti. Vogliamo costruire una cultura che metta al centro le persone", ha dichiarato Gianmarco Pellegrino

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Una giornata all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della sensibilizzazione si è svolta oggi a Siracusa con la “Passeggiata senza barriere per una città inclusiva”, iniziativa promossa da Officine Ortopediche Pellegrino con il patrocinio del Comune di Siracusa.

L’evento ha coinvolto pazienti, famiglie e cittadini in un percorso partito da via Nino Bixio e proseguito tra le strade e i vicoli di Ortigia.

Una passeggiata che è stata molto più di un semplice percorso cittadino: sorrisi, incontri e momenti di confronto hanno accompagnato i partecipanti lungo il tragitto, trasformando l’iniziativa in un’occasione per riflettere sul tema dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere.

“Può sembrare scontato fare una passeggiata a Ortigia, ma non lo è per tutti – ha dichiarato Gianmarco Pellegrino di Officine Ortopediche Pellegrino –. L’iniziativa di oggi punta a creare un momento di aggregazione e di sensibilizzazione verso una città senza barriere perché, prima di qualsiasi disabilità, ci sono le persone. Ed è questo il messaggio che oggi abbiamo voluto lanciare tutti insieme”.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere una cultura dell’inclusione, ricordando come il diritto alla mobilità e alla piena partecipazione alla vita della città debba essere garantito a tutti, senza distinzioni.


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