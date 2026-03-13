Siracusa, passi avanti sul collettamento dei reflui verso l’Ias: Bandiera “Obiettivo storico, liberare il Porto Grande dagli scarichi”

Se il progetto dovesse andare in porto, Siracusa potrebbe centrare un obiettivo inseguito da anni: smettere di scaricare i reflui nel Porto Grande. Il tema, infatti, è tra quelli più delicati per il futuro ambientale di Siracusa: oggi il depuratore di Canalicchio tratta i reflui siracusani e li scarica nel Porto Grande, ma da anni si discute della possibilità di convogliarli verso il depuratore Ias. Adesso, secondo il vicesindaco Edy Bandiera, si starebbero registrando passi avanti concreti. Bandiera ne ha parlato, sottolineando come il collettamento verso Ias rappresenti una priorità per l’amministrazione comunale. Un passaggio importante, in questo senso, sarebbe arrivato da una riunione tenutasi nei giorni scorsi a Palermo, alla Presidenza della Regione, alla quale lo stesso vicesindaco ha preso parte. Secondo Bandiera, da quell’incontro sarebbero emersi due elementi centrali. Il primo è la volontà condivisa di mantenere e rilanciare il depuratore Ias, considerato un presidio strategico per il territorio sia dal punto di vista tecnologico sia per il know-how accumulato e per la tutela dei livelli occupazionali.

Il secondo riguarda proprio il ruolo dei reflui civili provenienti da Siracusa, Floridia e Solarino, che potrebbero rappresentare un apporto decisivo per garantire continuità e futuro all’impianto. “Il depuratore Ias può restare in vita se riceve un apporto importante di reflui – spiega Bandiera – e questo apporto sarebbe proprio quello che arriva dal nostro attuale depuratore. Il risultato sarebbe straordinario, perché significherebbe liberare finalmente il Porto Grande di Siracusa dall’attuale scarico dei reflui”. Per il vicesindaco non si tratta più soltanto di una prospettiva teorica. La volontà politica, sostiene, sarebbe ormai unanime e condivisa da tutti i soggetti coinvolti: Regione, Comuni, Aretusacque e gli altri attori chiamati a lavorare sul progetto.

“C’è una volontà unitaria – dice Bandiera – e questo è già un passaggio fondamentale. Siamo davanti a un risultato ambizioso ma alla portata, che richiederà investimenti, tempo e una serie di interventi tecnici, ma il percorso ormai è tracciato”.

Sul tavolo, inoltre, esiste già anche una base tecnica. Il Comune di Siracusa ha infatti commissionato e fatto redigere uno studio di fattibilità che, secondo quanto riferito dal vicesindaco, dimostrerebbe la possibilità di trasferire i reflui utilizzando la vecchia condotta Ciana, opportunamente manutenuta e adeguata.

“Lo studio di fattibilità dimostra che si può fare – aggiunge –. È chiaro che la partita coinvolge Aretusacque e la Regione, che per gran parte è proprietaria di Ias, ma la strada è aperta”.

Resta il tema dei tempi. Su questo Bandiera mantiene prudenza, ma lascia intendere che la direzione sia ormai definita e che la volontà politica emersa nel vertice palermitano possa accelerare il percorso.

“La volontà politica l’ho toccata con mano a Palermo – conclude –. Le risorse si trovano, servono manutenzioni e interventi progettuali importanti. Speriamo di poter dire che nel giro di pochi anni questo risultato possa essere raggiunto”.