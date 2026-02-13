Siracusa patrimonio UNESCO, tra opportunità e fragilità: Mariella Muti accende il dibattito su tutela e turismo a Ortigia

Il riconoscimento di un sito come Patrimonio dell’Umanità rappresenta, senza dubbio, una straordinaria opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per un territorio. Ma può diventare anche una sfida complessa, soprattutto quando l’equilibrio tra tutela e valorizzazione appare fragile. È questo il tema affrontato dall’architetto Mariella Muti, già Sovrintendente ai Beni culturali della provincia di Siracusa, nel corso del caminetto rotariano del 9 febbraio scorso.

Nel suo intervento, Muti ha ripercorso le tappe che hanno portato Siracusa a ottenere l’ambito riconoscimento UNESCO, un traguardo che ha dato visibilità internazionale al patrimonio storico e archeologico siracusano, rafforzandone l’attrattività turistica e il ruolo nel panorama culturale mondiale.

Particolare attenzione è stata dedicata a Ortigia, definita dall’architetto come un luogo di straordinaria concentrazione di siti nevralgici dal punto di vista archeologico e artistico. Proprio questa ricchezza, tuttavia, ne evidenzia la vulnerabilità, la fragilità, se sottoposta a pressione turistica troppo alta. L’aumento costante dei flussi di visitatori, se non adeguatamente gestito, rischia di compromettere l’integrità del tessuto urbano e la qualità della vita dei residenti.

Da qui la necessità, evidenziata da Muti, di ripensare i modelli di fruizione e di “alleggerire” Ortigia, distribuendo i visitatori su un’area più ampia e promuovendo percorsi alternativi capaci di valorizzare l’intero territorio. La sfida, dunque, non è limitare lo sviluppo, ma governarlo con equilibrio, barcamenandosi tra tutela, sostenibilità e crescita economica, nel rispetto della propria identità.