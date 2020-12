Siracusa, paura in città. Forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Forte scossa di terremoto sulla Sicilia orientale alle 21.27 di oggi. La terra ha tremato per alcuni secondi e la scossa è stata avvertita in tutto il sud est. Come riporta l’Ingv, la scossa è di 4,6 con epicentro nel Ragusano.

La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese. L’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, a una profondità di 16 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Palermo, a Catania, a Siracusa i mobili si sono mossi e la gente si è spaventata.