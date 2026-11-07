Siracusa, pazienti oncologici in piazza davanti all’Umberto I: venerdì 13 novembre sit-in

Attualità · Salute

Un sit-in davanti all’ospedale Umberto I di Siracusa per richiamare l’attenzione sulle criticità dell’Unità operativa complessa di Oncologia Medica e sollecitare interventi concreti per migliorare l’assistenza ai pazienti. La manifestazione è stata convocata per venerdì 13 novembre 2026, a partire dalle 9, davanti all’ingresso della struttura sanitaria.

L’iniziativa fa seguito alla raccolta di quasi 1.200 firme promossa durante la scorsa estate da cittadini e pazienti, che avevano chiesto il potenziamento del reparto e, in particolare, la realizzazione di una camera bianca, ritenuta necessaria per migliorare l’organizzazione e la gestione delle terapie oncologiche.

A distanza di quattro mesi, secondo i promotori, alle dichiarazioni e agli annunci non sarebbero seguiti interventi concreti. Una situazione che, sostengono, continua a determinare disagi e difficoltà per i pazienti che si rivolgono al reparto.

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«È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. È arrivato il momento di dare voce a chi ogni giorno affronta la malattia e chiede soltanto il diritto a cure dignitose e a un’assistenza adeguata», si legge nell’appello.

L’invito a partecipare è rivolto ai cittadini, ai pazienti oncologici, alle associazioni, alle istituzioni e a tutti i sindaci della provincia di Siracusa. I promotori sottolineano che la mobilitazione non ha carattere politico, ma nasce dalla richiesta di migliorare i servizi sanitari e garantire condizioni assistenziali adeguate.

«Non è una battaglia di parte ma una lotta di civiltà che riguarda l’intera comunità. La salute e la dignità dei pazienti devono venire prima di qualsiasi logica burocratica o aziendalistica», affermano.

Il sit-in è promosso da Sebastiano Bosco e organizzato da Michele Mangiafico. Al centro della protesta, la richiesta di risposte sul potenziamento dell’Oncologia Medica e sulla realizzazione della camera bianca, dopo gli impegni annunciati nei mesi scorsi.

L’appuntamento è per venerdì 13 novembre, alle 9, davanti all’ospedale Umberto I di Siracusa.