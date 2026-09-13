Siracusa, Pci denuncia degrado delle aree mercatali: “Chiediamo intervento del Prefetto”

Politica · Ambiente

Il Partito Comunista Italiano di Siracusa torna a denunciare le condizioni di degrado e quello che definisce un “grave rischio igienico-sanitario” in diverse aree della città interessate da fiere e mercati. A rilanciare la denuncia è Marco Gambuzza, che annuncia una nuova iniziativa per mercoledì 16 settembre, con ritrovo alle 17 davanti alla chiesa di San Metodio.

Si tratta del quarto mercoledì consecutivo di mobilitazione promosso dal Pci per chiedere all’amministrazione comunale interventi di pulizia, manutenzione e controllo nelle zone interessate dalle attività mercatali.

Nel mirino ci sono in particolare piazza San Metodio, piazza Marcello Sgarlata, via Italia 103, via Bartolomeo Cannizzo, la pineta e il parco giochi di via Giuseppe Toscano, l’area verde tra via Innorta e via Giuseppe Conigliaro, oltre alle aiuole comprese tra Bosco Minniti, l’ex circoscrizione Akradina e il parco Robinson.

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Secondo Gambuzza, dopo le fiere le aree vengono lasciate in condizioni che richiederebbero interventi di bonifica, derattizzazione, disinfestazione e manutenzione straordinaria di strade, caditoie e marciapiedi. La denuncia viene estesa anche al mercato ortofrutticolo, al mercatino domenicale di piazza Santa Lucia e al mercato storico di Santa Panagia, attivo dal lunedì al sabato.

Proprio su Santa Panagia il Pci parla di un intervento di riqualificazione che, secondo il partito, avrebbe prodotto conseguenze negative per residenti e operatori, con la perdita della pineta e la trasformazione dell’area in una vasta zona priva di servizi e arredi e caratterizzata dalla presenza di rifiuti.

Gambuzza chiede quindi un intervento dell’amministrazione comunale e, rivolgendosi direttamente al prefetto di Siracusa Chiara Armenia, sollecita l’attenzione della Prefettura sulla situazione. La mobilitazione, annuncia il Pci, proseguirà ogni mercoledì fino a quando non sarà adottato un intervento ritenuto risolutivo e soprattutto continuativo.

La richiesta riguarda anche azioni di sensibilizzazione rivolte a commercianti e cittadini e politiche sociali dedicate ai più giovani, con particolare attenzione alle periferie dove, secondo il Pci, mancano spazi adeguati per lo sport e il tempo libero.