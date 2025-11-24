Siracusa, PCI e Love Arenella insieme per il mare libero: “Basta cemento, serve inclusione tutto l’anno”

“Il mare è un bene di tutti e deve rimanere accessibile e inclusivo 365 giorni l’anno”. È questo il messaggio lanciato ieri dal Partito Comunista Italiano e dall’associazione Love Arenella durante una partecipata iniziativa domenicale. Le richieste sono chiare: eliminazione del cemento dalle spiagge, riduzione delle concessioni private e potenziamento del trasporto pubblico per soddisfare le esigenze dei cittadini di Siracusa e dei comuni limitrofi.

In una bella giornata di sole, i partecipanti hanno ribadito la necessità di unire le energie “sane e libere” della città per tutelare i beni comuni. L’evento non si è limitato alla protesta: grazie al clima favorevole, si è svolta una lezione di Yoga gratuita tenuta dal Maestro Emanuele Di Mauro, seguita da un pranzo sociale offerto dall’associazione Love Arenella, momento simbolo di una ritrovata convivialità tra i residenti. L’iniziativa ha riscosso apprezzamento anche tra i turisti presenti in loco.

Dura la critica politica: “Ancora una volta registriamo l’assenza dell’amministrazione e dell’intero consiglio comunale“, dichiara Marco Gambuzza. La mobilitazione, ribattezzata “La Rivolta dei bagnanti Siracusani” e partita a maggio dallo Sbarcadero di Santa Lucia e prosegue senza sosta. “Ringraziamo per la partecipazione attiva il comitato Siracusa Rialzati, l’Associazione Mare Libero, il Comitato dei parchi, Civico 4, la Camera del Lavoro Cgil di Via Piave e il Comitato Sbarcadero Santa Lucia” conclude Gambuzza.