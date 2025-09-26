Siracusa, Pd nel caos. Bonomo chiede unità: “è il momento di guardarsi in faccia”

“Il Partito Democratico ha la necessità oggi, soprattutto alla luce delle recenti notizie di cronaca politica provinciale, di superare le conflittualità laceranti in cui si trova impantanato e ritrovare il suo ruolo preminente di faro del centrosinistra siracusano e di integerrimo censore delle nefandezze politiche che si stanno consumando sulla pelle dei nostri concittadini. Con un falso ideologico, cioè la costituzione di un ipotetico nuovo centro, si è di fatto costituito un comitato politico elettorale clientelare che con scientificità ha permeato le amministrazioni di alcuni comuni incluso il capoluogo e ha occupato congiuntamente ruoli apicali nelle più importanti società partecipate. Le ripetute denunce pubbliche sull’uso disinvolto del potere in alcuni comuni della provincia e le commistioni tra alcuni enti pubblici, così come denunciato dal senatore Nicita, non possono che allarmarci sulla possibile replica di tali pratiche”. A parlare è il dirigente regionale del Pd Mario Bonomo, che così prova ad abbassare i toni di una discussione che tra i democratici si è fatta rovente, con scambi di accuse e stilettate tra il segretario provinciale Piergiorgio Gerratana e il deputato regionale Tiziano Spada a margine della festa dell’Unità.

“Il gruppo dirigente del Partito Democratico innanzi a questo scempio è chiamato ad un’atto di generosità e coraggio, ritrovare l’unità su una piattaforma politico programmatica che rivendicando la priorità del campo largo rigetti con forza accordi trasversali e giochini di potere ancorché questi, vedi il comune di Solarino o Pachino, si siano già consumati – conclude -. Smettiamola di parlare ai nostri ombelichi è il momento di guardarsi in faccia, c’è la necessità di una forte spinta unitaria e le ragioni dello stare insieme stanno innanzitutto nel formare un gruppo dirigente in grado di dire no ad accordi politici e sotterfugi personalistici che compromettono il diritto dovere del partito di fare dura opposizione alla malapolitica”.