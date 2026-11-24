Politica · CONSIGLIO Comunale

La scelta di “smarcarsi” politicamente dalle faide interne al centrodestra siracusano. Con questa motivazione politica il gruppo consiliare del Pd di Siracusa motiva il proprio non voto di oggi in occasione della seduta del Consiglio comunale che doveva eleggere (e ha eletto in Ivan Scimonelli) il vice presidente del civico consesso.

“Questa mattina il gruppo del Partito Democratico ha scelto di non partecipare alla votazione per la vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa – dicono i consiglieri Dem Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco -. Entrambi i candidati avevano votato la mozione di sfiducia, ma Fratelli d’Italia e Lega hanno trasformato l’elezione in una prova di forza interna al centrodestra. Il PD ha scelto di non prestarsi a quella conta.”

Il Partito Democratico, primo partito del centrosinistra in Italia e a Siracusa, sul punto ritiene di non avere alcun compito di risolvere i problemi interni al centrodestra. “La coerenza con la nostra appartenenza politica ci impone di essere alternativi tanto alla pessima amministrazione guidata da Italia e Carta – dicono i tre consiglieri – quanto al centrodestra, che tanto male sta facendo all’Italia, alla Sicilia e a Siracusa. Ci limitiamo a registrare e a segnare sul taccuino che è stato eletto il candidato della Lega con i voti di Carta, di Italia e di Bandiera: come dire una bella fetta di destra.”

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Milazzo, Zappulla e Greco respingono infine le critiche del sindaco Italia che ha parlato di nuovo autogol di quelle forze che una settimana fa hanno visto bocciata la mozione di sfiducia (tra cui il Pd). I dem parlano di un sindaco “accecato” dall’odio nei confronti del partito.

“La nostra posizione è la stessa che abbiamo espresso con il voto di sfiducia – concludono i tre consiglieri -. Alle altre forze di opposizione confermiamo la nostra disponibilità a confrontarci in aula, nel merito dei provvedimenti che riguardano Siracusa.