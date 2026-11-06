Siracusa, Pd: “Serve nuova strategia per rilancio commercio e artigianato”

Politica · Incontro

Una nuova strategia per sostenere le imprese, contrastare la desertificazione commerciale e creare opportunità di lavoro. Sono alcuni dei temi affrontati durante l’incontro promosso il 5 novembre dalla segreteria cittadina del Partito Democratico di Siracusa, al quale hanno partecipato rappresentanti di Confcooperative, CNA e Confartigianato, oltre a cittadini ed esercenti.

Al centro del confronto le criticità del sistema economico locale. Il Pd evidenzia il divario tra la ricchezza prodotta nel territorio, legata in larga parte alla presenza del polo petrolchimico, e le ricadute occupazionali ed economiche sulla città. Secondo i dati riportati nel documento, a fronte di un’incidenza del Pil del 70%, la quota di lavoratori impiegati sarebbe pari al 7%. Anche il turismo, caratterizzato da una forte stagionalità, non garantirebbe livelli occupazionali e retributivi adeguati.

Nel corso dell’incontro sono emerse diverse proposte. La CNA ha suggerito agevolazioni sulla Tari per le nuove attività commerciali, ad esempio per il primo anno di apertura in quartieri come la Borgata, così da ridurre i costi iniziali e favorire nuove iniziative imprenditoriali.

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Confartigianato ha invece rilanciato l’ipotesi di individuare nel Piano regolatore generale un’area destinata alle attività artigianali, accompagnata da una rete logistica e da collegamenti più efficienti. Confcooperative ha proposto l’istituzione di un referente comunale per il mondo della cooperazione.

Tra gli altri strumenti indicati figura il rilancio dei Centri commerciali naturali (Cenaco), attraverso consorzi di commercianti in grado di intercettare finanziamenti regionali e altre risorse per la riqualificazione dei quartieri. Un’esigenza legata anche alla progressiva desertificazione commerciale, con particolare riferimento a zone come corso Gelone. Nel documento viene inoltre proposta una politica degli affitti per contrastare la chiusura delle attività e la perdita di valore degli immobili.

Il Pd richiama anche la necessità di tariffe agevolate per le nuove imprese, tempi certi nei pagamenti da parte degli enti pubblici e un confronto più incisivo con le grandi industrie presenti nel territorio, affinché contribuiscano allo sviluppo locale.

Un passaggio del documento è dedicato al rapporto tra economia, legalità e amministrazione pubblica. Secondo la segreteria cittadina, lo sviluppo commerciale deve essere accompagnato da trasparenza e rispetto delle regole, senza compromessi legati alla ricerca del consenso elettorale. Vengono inoltre evidenziate le criticità legate all’utilizzo del suolo pubblico e alla convivenza tra attività turistiche e commerciali e residenti del centro storico.

La proposta conclusiva è quella di costruire una pianificazione economica di lungo periodo, condivisa con le realtà produttive, che punti anche a migliorare la mobilità e la disponibilità di parcheggi per favorire l’accesso alla clientela dei piccoli esercizi. Per il Pd, il rilancio di Siracusa passa da una nuova visione della città e da una collaborazione concreta tra istituzioni e imprese.