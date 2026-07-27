Siracusa, Peba. Barbone attacca la I commissione: “sedute su incarico già contestato”

Politica · Consiglio comunale

Alessandra Barbone, consigliere comunale e commissario cittadino di Forza Italia a Siracusa, torna sulla vicenda del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e contesta l’attività della I commissione consiliare, presieduta da Luigi Cavarra, esponente di Grande Sicilia.

Secondo Barbone la questione sarebbe troppo rilevante per essere ridotta al solo affidamento di un incarico professionale e presenterebbe ancora diversi aspetti da chiarire, tanto da poter determinare, a suo giudizio, il coinvolgimento di istituzioni esterne al Comune.

La Barbone ha scritto al presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro e al segretario generale Danila Costa, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente, in merito alle sedute convocate dalla Prima commissione. All’ordine del giorno figura l’audizione dei rappresentanti delle associazioni in relazione alla determina numero 6806 del 22 dicembre 2025, con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione del Peba.

Barbone contesta innanzitutto l’espressione “associazioni di categoria” utilizzata nei documenti ufficiali per indicare enti e associazioni del Terzo settore.

“Nell’accezione comune – afferma – per associazioni di categoria si intendono quelle che rappresentano interessi professionali o produttivi, mentre ben diversa è la funzione delle associazioni di volontariato, impegnate nella tutela dei diritti civili, nell’inclusione sociale e nel benessere della persona”.

E chiama in causa anche Di Mauro, appartenente come Cavarra a Grande Sicilia, chiedendo perché il presidente del Consiglio non sia intervenuto per correggere quella che definisce una formulazione impropria. Il punto centrale della contestazione riguarda però l’opportunità stessa delle sedute della commissione.

“Non si comprende – domanda Barbone – come si possano convocare riunioni ufficiali per la trattazione di una determina relativa all’affidamento di un incarico professionale. Le associazioni dovrebbero forse esprimersi sulla scelta di un ingegnere?”

La delibera 137, approvata dal Consiglio comunale il 16 luglio, e la mozione votata all’unanimità dall’aula, avevano già sollevato dubbi sull’efficacia, sulla validità e sulla legittimità della determina.

“Il testo della mozione e il dibattito consiliare sono estremamente chiari e non si prestano a equivoci – sostiene – Procedere come se nulla fosse, facendo nel frattempo maturare costi per le casse comunali, potrebbe comportare in futuro precise responsabilità”.

Barbone sollecita quindi un intervento del presidente del Consiglio comunale e del segretario generale, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per chiarire la correttezza dell’iter e le ragioni delle attività avviate dalla Prima commissione.