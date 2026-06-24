Siracusa, pedone investito da un bus in via Demostene: è grave

Incidente stradale, oggi, a Siracusa dopo le 10 all’incrocio tra via Demostene e corso Gelone.

Secondo le prime informazioni, un autobus avrebbe investito un pedone per cause ancora in fase di accertamento. L’uomo ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dal personale del 118, giunto rapidamente sul posto con un’ambulanza.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove è stato affidato ai sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità cittadina: l’incidente ha infatti provocato lunghe code e rallentamenti in una delle principali arterie del centro urbano, con il traffico rimasto paralizzato per diverso tempo durante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.