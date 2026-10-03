Siracusa, pedone investito da un motociclo in via Trieste

Cronaca · Incidente stradale

Un pedone è stato investito da un motociclo lungo via Trieste. L’incidente è stato segnalato alla Polizia Municipale di Siracusa dal Servizio 118 di Catania, che ha richiesto l’intervento sul posto per gli accertamenti e la gestione dell’area.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità. Contestualmente è stato attivato anche il soggetto gestore delle attività di bonifica del fondo stradale, con il compito di verificare la presenza di eventuali detriti sulla carreggiata e provvedere alla loro rimozione, così da ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del pedone né sulla dinamica dell’impatto. Le verifiche da parte della Polizia Municipale sono in corso.