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Siracusa, pedoni in strada per marciapiede piano di spazzatura: la segnalazione
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«lo stato del marciapiede di via San Sebastiano a San Giovanni da 15 giorni. I pedoni sono costretti a scendere in strada anche con passeggini al seguito. Da 15 giorni questo è lo stato delle cose nonostante la situazione sia stata segnalata per due volte alla Polizia Municipale. La spazzatura nel frattempo marcisce con le conseguenze che possiamo immaginare.»un lettore, via WhatsApp
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