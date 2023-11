Siracusa, pellegrinaggio nazionale Unitalsi al Santuario Madonna delle Lacrime

“Tu si sorto per ricordare alla Chiesa il pianto della Madre”, è il tema scelto per il pellegrinaggio Nazionale a Siracusa che l’Unitalsi svolgerà dal 10 al 12 novembre. Oltre 400 persone tra volontari, accompagnatori e ammalati, provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Basilicata e dal Molise, vivranno tre giorni di preghiera, guidati dal Presidente Nazionale Rocco Palese, dall’assistente della Sezione Sicilia Orientale Monsignor Vincenzo Murgano e da don Massimo Di Natale assistente della sottosezione di Siracusa.

Venerdì 10 si inizierà con la Messa di apertura che verrà celebrata in via degli Orti di San Giorgio, nel luogo dove 70 anni fa avvenne la miracolosa Lacrimazione. Sabato mattina, invece, il gruppo si sposterà nella magnifica Ortigia, dove verrà celebrata la S. Messa nella chiesa Cattedrale.

Nel pomeriggio lo spettacolo musicale “Totus Tuus”- Lacrime d’Amore, per concludere la serata con la tradizionale processione del Flambeaux lungo i viali del Santuario. Domenica 12 novembre arriveranno a Siracusa dalle 19 sottosezioni della Sicilia Orientale oltre 1000 persone per partecipare alla giornata conclusiva che avrà il suo momento più importante alle 10,30 con la Celebrazione Eucaristica al Santuario della Madonna delle Lacrime, celebrata da Mons. Lomanto, Arcivescovo di Siracusa.

“Il pellegrinaggio a Siracusa – spiega il Gabriele Burgio, presidente Unitalsi Sezione Sicilia Orientale – rappresenta per molti nostri soci l’occasione per condividere un momento di fraternità con chi è meno fortunato. Per la nostra Associazione, il pellegrinaggio al Santuario della Madonna delle Lacrime, è un momento atteso ed importante. In questo 2023, l’Unitalsi compie 120 anni dalla sua fondazione e quello a Siracusa è il pellegrinaggio conclusivo, in attesa dell’udienza con Papa Francesco prevista il 14 dicembre alla Sala Paolo VI.

Nonostante le difficoltà organizzative, legate soprattutto all’assenza di strutture che possano accogliere centinaia di persone con disabilità, realizziamo un pellegrinaggio che ha assunto le caratteristiche di Pellegrinaggio Nazionale e che coinvolge l’intera Associazione. Ringrazio l’Arcivescovo Monsignor Francesco Lomanto e il rettore del Santuario don Aurelio Russo per la vicinanza che manifestano sempre alla nostra realtà associativa. Un grazie va rivolto alle istituzioni e agli uffici comunali della nostra città, che hanno prontamente risposto alle richieste avanzate dal Santuario e dall’Unitalsi.”