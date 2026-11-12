Siracusa, pellegrinaggio Unitalsi alla Madonna delle Lacrime: il programma

Attualità · 13-15 novembre

La Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa si prepara ad accogliere il V Pellegrinaggio Nazionale dell’Unitalsi “Ave Maria, piena di Grazia, il Signore è con te”. Un momento atteso dagli ammalati e dai volontari unitalsiani, che per la quinta volta si sono dati appuntamento dinnanzi alla Madonna delle Lacrime, Madre che col suo amore materno accoglie, lenisce e abbraccia quanti si affidano con profonda fede all’intercessione delle sue Sante Lacrime a cui Gesù nulla rifiuta.

Tre giorni di grazia, di preghiera, di incontri e di festa che – dal profondo Sud Italia – si dilatano raggiungendo quanti hanno maggiore bisogno dell’aiuto fraterno. Il pellegrinaggio si articolerà in vari momenti, permettendo anche a tutti i fedeli di partecipare a particolari e significative attività di preghiera.

Venerdì 13 novembre, alla Casa del Pianto la Santa Messa, alle 17.30, sarà celebrata sulla via degli Orti n. 11, come nei giorni dell’Anniversario annuale della Lacrimazione. Sabato 14 novembre, alle 16, la preghiera dell’Adorazione Eucaristica nella Basilica Madonna delle Lacrime, mentre alle 21, la preghiera Aux Falmbeaux lungo i viali del Santuario.

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Domenica 15 novembre, alle 9.15, il grande pellegrinaggio a piedi da Piazza Euripide al Santuario; alle 10 la solenne celebrazione Eucaristica in Basilica; alle 15.30, la processione Eucaristica lungo i viali del Santuario. Tutti i fedeli sono invitati a condividere e a sperimentare con gli amici dell’Unitalsi la bellezza della preghiera comunitaria, del volontariato e dell’accoglienza.

Per quanti non hanno possibilità di essere presenti fisicamente, sulla pagina YouTube Lacrimedamore sarà possibile seguire le dirette delle Celebrazioni.

Domenica 15 novembre 2026 si celebrerà la X Giornata Mondiale dei Poveri, sul tema scelto da Papa Leone XIV: “Il Signore è il rifugio del povero” (cfr. Sal 14,6). I volontari della Casa della Carità San Giuseppe del Santuario Madonna delle Lacrime parteciperanno alla Santa Messa delle ore 17.30, mentre accoglieranno quanti vorranno portare alimenti e offriranno pacchi dono alle persone in difficoltà che ne faranno richiesta.

Anche quest’anno l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada (AIFVS) si incontrerà nella Basilica~Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa per ricordare nella preghiera quanti hanno perso la vita sulle strade, a causa dell’eccessiva velocità o della poca attenzione di chi sta alla guida.

Alle 19, la celebrazione della Santa Messa sarà preceduta da una preghiera litanica con la quale saranno ricordati i nomi di quanti sono morti tragicamente. Addolora molto il crescente numero di vittime che ogni anno si aggiunge all’elenco dei morti e tra questi molti giovani. Il dolore e la sofferenza delle famiglie, dei padri e delle madri, dei fratelli, delle sorelle e degli amici diventa preghiera che sarà presentata alla Madonna delle Lacrime, la Madre di Dio e nostra.

Rimane una domanda che dovrebbe raggiungere la coscienza di quanti sono alla guida di un veicolo: fino a quando? Chi non rispetta le norme del codice stradale commette un reato, ma anche un peccato grave che purtroppo ogni anno miete nuove vittime innocenti. La preghiera davanti alla Madonna delle Lacrime sia suffragio per le anime dei defunti, sia consolazione per i familiari, sia un deterrente per chi ancora non ha compreso che l’alta velocità può portare alla morte di tante persone.

Giovedì 19 novembre 2026, per il Vicariato di Siracusa, sarà presentata la Lettera Pastorale “In caritate radicati et fundati”, scritta dall’Arcivescovo Mons. Francesco Lomanto per il cammino della Chiesa Siracusana nell’anno Pastorale 2026/2027. L’Arcivescovo Lomanto presiederà la Santa Messa alle ore 18 in Basilica alla presenza dei Sacerdoti e dei fedeli del Vicariato di Siracusa.

A seguire, nel Centro Convegni della Basilica, la presentazione della Lettera Pastorale, che sarà donata anche a quanti non l’hanno ancora ricevuta. Per l’occasione, l’Adorazione Eucaristica settimanale del giovedì sarà anticipata alle ore 17.15.