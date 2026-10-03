Siracusa, pena di morte: Fratelli d’Italia presenta mozione per la moratoria universale

Politica · fratelli d'italia

“Abbiamo presentato al Consiglio comunale di Siracusa una mozione per sostenere la moratoria universale delle esecuzioni capitali e l’obiettivo della definitiva abolizione della pena di morte nel mondo”.

Così Paolo Cavallaro e Paolo Romano, del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia.



“Lo abbiamo fatto in vista del 10 ottobre, Giornata europea e mondiale contro la pena di morte, perché ogni tanto credo sia giusto che anche un Consiglio comunale trovi il tempo per discutere di temi che vanno oltre l’amministrazione quotidiana e che riguardano i principi sui quali si fondano la nostra società e la nostra civiltà giuridica. Il 10 ottobre è la giornata che il Consiglio d’Europa dedica ogni anno alla lotta contro la pena capitale e coincide con la Giornata mondiale contro la pena di morte. – spiegano – La nostra riflessione nasce anche dai recentissimi fatti avvenuti negli Stati Uniti e dal caso di Christa Pike, condannata alla pena capitale per il brutale omicidio della diciannovenne Colleen Slemmer. Su questo vogliamo essere estremamente chiari. Parliamo di un delitto efferato, che condanniamo senza alcuna esitazione. Nessuna considerazione sulla pena di morte può attenuare la responsabilità di chi ha commesso un crimine tanto grave, né far dimenticare la vittima e il dolore della sua famiglia. Ma proprio davanti ai crimini più terribili si pone la domanda che è alla base della nostra mozione: è giusto che lo Stato, per punire chi ha tolto una vita, tolga a propria volta una vita?”

“Il recente tentativo di esecuzione della Pike ha riportato questa domanda drammaticamente al centro dell’attenzione. – dicono Cavallaro e Romano – Nonostante la somministrazione di due dosi del farmaco utilizzato per l’iniezione letale, la condannata è sopravvissuta, ha riportato gravissime conseguenze fisiche ed è stata successivamente ricoverata e sottoposta a cure salvavita. Il governatore del Tennessee ha sospeso le ulteriori esecuzioni previste per il 2026 e disposto una revisione indipendente di quanto accaduto. Essere contrari alla pena di morte non significa stare dalla parte di chi delinque. Significa sostenere che la tutela delle vittime, la certezza e la severità della pena e la sicurezza della collettività non richiedono che lo Stato diventi a propria volta autore della soppressione di una vita umana.”

“Crediamo che questo sia anche un tema profondamente legato alla nostra concezione del diritto e della pena. Lo Stato deve essere forte nel perseguire i reati e nel proteggere la società, ma la sua forza sta anche nei limiti che è capace di imporre a se stesso nell’esercizio del proprio potere.

È un principio che appartiene alla nostra tradizione cristiana, ma non soltanto ad essa. Appartiene alla cultura laica dei diritti umani e a quella civiltà giuridica europea nella quale siamo cresciuti. La dignità della persona non può valere soltanto quando è facile riconoscerla. È proprio davanti a chi ha commesso i fatti più terribili che una comunità è chiamata a dimostrare quanto realmente crede nei propri principi.

Con la mozione che abbiamo presentato chiediamo quindi che anche il Consiglio comunale di Siracusa faccia sentire la propria voce a sostegno della moratoria universale delle esecuzioni capitali, nel percorso verso la definitiva abolizione della pena di morte.

Sappiamo bene che una mozione del Consiglio comunale non cambierà da sola quello che accade nel mondo. Ma le istituzioni hanno anche il compito di mantenere vivi alcuni temi e creare occasioni di confronto. – concludono i due consiglieri comunali – Il 10 ottobre può essere una di queste occasioni. Per discutere, senza pregiudizi e senza confondere il rispetto dovuto alle vittime con la vendetta, di quale idea di giustizia e di civiltà vogliamo continuare a difendere.”