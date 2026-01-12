Siracusa, “Pensa alla salute”: è il tema del primo dei dieci cicli di incontri promosso dalla Fnp

“Pensa alla salute”: un percorso guidato dai nostri specialisti. È il tema del primo dei dieci cicli di incontri promosso dalla Fnp, la Federazione nazionale dei pensionati della Cisl Ragusa Siracusa, in collaborazione con Anteas Siracusa, in programma domani alle 17, nella sala della Cisl “Giulio Pastore” di via Arsenale.

Al convegno interverrà l’epatologo, Gaetano Scifo, già responsabile di Medicina interna all’Asp di Siracusa, che illustrerà le principali novità in merito alla cura ed alla prevenzione delle patologie epatiche, offrendo un contributo sull’evoluzione delle conoscenze mediche su questo tema. Sarà questo il primo di una serie di confronti legati alla salute ed all’assistenza medica sui quali punta la Fnp, con il segretario generale Antonio Nicosia che ha sottolineato come sia fondamentale la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della conoscenza delle principali tematiche che investono la terza età, per garantire un elevato grado di welfare.