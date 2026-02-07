Siracusa, “Pensa alla salute”: l’incontro della Cisl per sensibilizzare gli anziani sull’importanza della prevenzione

Si è tenuto nella sede della Cisl, all’interno del salone “Giulio Pastore” di via Arsenale l’incontro sul tema “Pensa alla salute”: un percorso guidato dai nostri specialisti”, dedicato ai temi della prevenzione e cura delle patologie legate al diabete, promosso dalla Fnp, la federazione nazionale che rappresenta i pensionati della Cisl di Siracusa e Ragusa, insieme all’Anteas. Ad illustrare le pratiche e le modalità di trattamento, è stata la diabetologa Elvira Vasques, nel corso di un confronto molto partecipato.

Nella stessa giornata, nella sala della Cisl di piazza Ancione, a Ragusa, si è tenuto un altro convegno nell’ambito della stessa rassegna “Pensa alla salute”, incentrato sul tema delle infezioni complesse, acute o croniche. E’ stata quindi affrontata quella che è una branca della medicina specializzata nella diagnosi cura e prevenzione delle patologie causate da microrganismi come batteri, virus, funghi e parassiti. Ad illustrare le novità sulle cure e l’assistenza medica è stato l’infettivologo Nunzio Storaci, alla presenza del segretario generale territoriale Ust, Giovanni Migliore.

I due eventi hanno rappresentato un momento cruciale per sensibilizzare gli anziani sull’importanza della prevenzione. I due specialisti hanno evidenziato l’importanza di adottare uno stile di vita sano, in cui fondamentale deve essere l’alimentazione equilibrata ed una corretta e costante attività fisica, due elementi che nel corso degli incontri sono emersi come necessari per mantenere una buona salute e prevenire malattie. Importante anche il tema del welfare sui cui si deve basare la società, con un richiamo alle buone pratiche che devono adottare gli enti locali a sostegno della cosiddetta terza età.

Questi eventi rappresentano un feedback importante, oltre che uno sprone per sensibilizzare ulteriormente gli anziani a prendersi cura della propria salute ed adottare uno stile di vita più attivo. Sono quindi stati programmati, in entrambe le sedi, nelle prossime settimane ulteriori interessanti incontri con altri professionisti del settore medico ed assistenziale. Confronti su cui ha deciso di puntare la Fnp, con il segretario generale Antonio Nicosia che ha sottolineato come sia fondamentale la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della conoscenza delle principali tematiche che investono la terza età, per garantire un elevato grado di welfare sul territorio.