Siracusa, “Pensa alla Salute”: l’ultimo incontro nella sede della Cisl in via Arsenale

Ultimo appuntamento dedicato ai temi della cardiologia con lo specialista aritmologo Rocco Arancio, per la rassegna “Pensa alla Salute”: un percorso guidato dai nostri specialisti”, in programma mercoledì 27 Maggio alle 17 nella sala “Giulio Pastore” della Cisl, in via Arsenale.

L’incontro è promosso dalla Fnp, La Federazione nazionale dei pensionati della Cisl di Siracusa e Ragusa, insieme all’Anteas, l’Associazione nazionale Terza età attiva per la solidarietà. Verranno illustrate le tematiche relative alle novità in tema di prevenzione e cura delle patologie cardiache: dall’ablazione a campo pulsato per la fibrillazione atriale, all’uso di device miniaturizzati per il monitoraggio a distanza, ai farmaci anticoagulanti.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al controllo delle aritmie, attraverso il monitoraggio remoto e la telemedicina, con un “focus” dedicato alle terapie anticoagulanti ed antitrombotiche, fondamentali per la prevenzione dell’ictus.

Tematiche sulle quali il segretario generale della Fnp Cisl Siracusa Ragusa, Antonio Nicosia ha ribadito come sia fondamentale la sensibilizzazione verso la prevenzione e la conoscenza delle principali esigenze che investono la terza età, per garantire un elevato grado di welfare, contribuendo contestualmente a migliorarne il livello di vita.