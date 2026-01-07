Siracusa, pensiline alla fermata bus. Cavallaro (FdI): “la pezza di Pantano… peggio del buco”

“La complessità delle scelte pubbliche richiede amministratori capaci di dialogare, di ammettere i propri errori e di correre ai ripari, di comprendere la responsabilità nell’ amministrare non una città qualsiasi, ma Siracusa, ricca di storia e famosa in tutto il mondo. Se Pantano avesse ammesso l’errore avrebbe fatto un bel gesto di umiltà, che tutti avrebbero certamente apprezzato. Invece la pezza è peggio del buco. Dalle dichiarazioni dell’assessore – di cui aspetto impaziente anche la risposta alla mia nota scritta – abbiamo appreso che non si è trattato di errore, ma di scelte tecniche ben precise, fatte sicuramente dopo lo studio dell’inclinazione dei raggi del sole, della piovosità e persino della ventosità delle aree cittadine. Quindi siamo in presenza di un “progetto calibrato” fermata per fermata, per cui ci saranno pensiline sotto cui gli utenti del servizio saranno al riparo dalla pioggia e dal vento e altre, ritenute site in aree non ventose (sic!) sotto cui gli utenti dovranno attendere l’autobus con l’ombrello aperto”. Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, replica alle parole dell’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano, che ha difeso la scelta delle pensiline in cui attendere l’arrivo dei bus sottolineando la previsione di 3 tipologie, tutte con copertura a sbalzo, illuminazione led, panca, bacheca informativa, targa identificativa e predisposizione per l’allaccio elettrico.

“Ci saranno, quindi, zone della città con pensiline fornite di tutti gli accessori, e altre con pensiline più easy, a loro piacimento, alcune utili e altre inutili – stigmatizza Cavallaro -. Anche questa volta appare lo spauracchio della Soprintendenza, come se fosse un ente ostile, con i denti alla Dracula, pronto addirittura a ostacolare l’installazione delle pareti laterali delle pensiline degli autobus. Suvvia! Si abbia un poco di rispetto per l’ intelligenza dei cittadini. Piuttosto, lo dica l’assessore che in via Tisia non è possibile installare le pareti laterali perché nel progetto di rigenerazione non sono state previste aree adeguate per le pensiline e andrebbero a coprire il percorso per i non vedenti. Ancora una volta questa amministrazione, con in testa il sindaco, dimostra di non avere le caratteristiche adeguate per governare una città come Siracusa, che non è il piccolo paesino di Ferla (i cui cittadini intelligenti certamente non se la prenderanno a male), ma la città di Archimede, sede della Camera Regionale, capitale dell’Impero Romano d’ Oriente, tanto per fare qualche esempio. Purtroppo i cittadini si stanno abituando a questo metodo intriso di mediocrità e superficialità, fatto di imposizione e poco dialogo, di approssimazione e poco buon senso. Noi non ci stiamo e ci poniamo a tutela della maggioranza dei cittadini stanchi che non vedono l’ ora che finisca questa Amministrazione insieme all’insopportabile e unico metodo che fino ad ora ha dimostrato di usare per ogni scelta politica”.