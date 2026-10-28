Siracusa, pensioni di novembre da lunedì nei 47 uffici postali provinciali

Attualità · POSTE ITALIANE

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Poste Italiane comunica che in tutti i 47 uffici postali della provincia di Siracusa le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 2.

Dalla stessa data, le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno quindi prelevare il denaro contante nei 45 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, senza necessità di recarsi allo sportello.

Per il ritiro della pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa, è possibile delegare una terza persona al prelievo. I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti possono inoltre usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli uffici postali o gli ATM Postamat.

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Poste Italiane consiglia infine ai pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione nella tarda mattinata o nelle ore pomeridiane e di privilegiare i giorni successivi ai primi del mese, al fine di evitare tempi di attesa superiori alla media. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.