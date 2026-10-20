Siracusa, per anni diagnosi di autismo, ora la rivalutazione: studente perde il sostegno

Attualità · Il caso

Per anni una diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 2, poi una rivalutazione clinica che non ne rileva più i criteri diagnostici. E, come conseguenza riferita dalla famiglia, la perdita dell’insegnante di sostegno. È la vicenda di uno studente sedicenne che frequenta il terzo anno di un istituto superiore della provincia di Siracusa, portata all’attenzione di SiracusaNews per chiedere chiarimenti sul percorso sanitario e sulla continuità dell’assistenza scolastica.

Il ragazzo aveva ricevuto una prima diagnosi all’età di sei anni, successivamente confermata nel corso degli anni anche attraverso valutazioni di strutture specializzate, tra cui l’Irccs Oasi Maria Santissima di Troina. Ancora nel marzo 2024, una diagnosi funzionale dell’Asp di Siracusa riportava un disturbo dello spettro autistico di livello 2, con difficoltà soprattutto nell’ambito affettivo e relazionale.

Nell’ottobre 2026, però, la rivalutazione effettuata dalla Neuropsichiatria infantile dell’Asp restituisce un quadro differente. Il test ADOS-2 non soddisfa i criteri per la presenza di sintomatologia dello spettro autistico, mentre la valutazione cognitiva rileva un quoziente intellettivo totale di 100. Gli specialisti concludono che il ragazzo non presenta attualmente patologie neuropsichiatriche o del neurosviluppo degne di nota, riconducendo le difficoltà scolastiche a fragilità nell’apprendimento e a una situazione di ipostimolazione ambientale.

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Una differenza significativa rispetto alla precedente documentazione, che la famiglia vorrebbe comprendere meglio. L’autismo è una condizione del neurosviluppo, non una malattia dalla quale si guarisce nel senso tradizionale del termine. Le sue manifestazioni possono cambiare nel tempo e, in alcuni casi, una successiva valutazione può non rilevare più tutti i criteri diagnostici. Questo non consente, da solo, di stabilire se la diagnosi precedente fosse inesatta o se il nuovo quadro rappresenti un’evoluzione clinica.

Il problema più immediato riguarda però la scuola. Nei primi due anni delle superiori lo studente ha usufruito di nove ore settimanali di sostegno, durante le quali è stato seguito in un percorso didattico personalizzato. Al termine dello scorso anno scolastico, il consiglio di classe aveva richiesto un aumento a 18 ore per affrontare le maggiori difficoltà del triennio, caratterizzato da materie tecniche. La richiesta non era legata a un peggioramento delle condizioni del ragazzo, ma alla complessità delle nuove discipline e alle difficoltà pratiche che incontra in alcune attività, anche per problemi di coordinazione manuale. Il suo indirizzo di studi è impegnativo e il supporto didattico assume particolare importanza.

Anche sul piano relazionale, secondo quanto riferito da chi segue da vicino la sua esperienza scolastica, permangono difficoltà nella socializzazione con i coetanei e una tendenza all’isolamento, pur in presenza di una buona capacità di relazione con gli adulti. Circostanze che, indipendentemente dall’inquadramento diagnostico, richiedono attenzione nella programmazione educativa. “Siamo felici dei progressi di nostro figlio, ma non riusciamo a comprendere come si possa passare da una diagnosi confermata per anni a una valutazione completamente diversa, con conseguenze così immediate sulla sua vita scolastica”, spiegano i familiari.

Con la nuova valutazione sanitaria, tuttavia, la famiglia riferisce di aver ricevuto dalla scuola la comunicazione dell’azzeramento delle ore di sostegno. Una decisione che ha suscitato sorpresa anche in ambito scolastico, dove ci si sarebbe aspettati, eventualmente, una riduzione graduale del supporto piuttosto che la sua completa interruzione. Resta dunque da comprendere come si sia arrivati, a distanza di poco più di due anni, a conclusioni cliniche tanto differenti e quali elementi abbiano determinato il nuovo inquadramento diagnostico. Un chiarimento da parte della Neuropsichiatria infantile dell’Asp di Siracusa potrebbe aiutare a ricostruire il percorso di rivalutazione, mentre rimane aperta la questione della continuità del supporto didattico per uno studente le cui difficoltà, indipendentemente dalla diagnosi, continuano a manifestarsi nella quotidianità scolastica.