Siracusa per Gaza, oggi incontro con l’attivista Guy

All’accademia dei Belle Arti di via Cairoli oggi Siracusa per Gaza ospita Guy, attivista israeliano e membro di Ta’ayush, associazione impegnata nella solidarietà con le comunità palestinesi e nella documentazione delle violazioni dei diritti umani nei territori occupati.
Attraverso una testimonianza diretta dal campo, Guy offrirà uno sguardo critico e informato sulla situazione in Palestina, intrecciando contesto storico, dinamiche attuali e conseguenze umanitarie dell’occupazione.
Un’occasione di ascolto e confronto sul ruolo delle organizzazioni che resistono e agiscono per la tutela dei diritti fondamentali.
A moderare l’incontro dialogherà con Guy Lidia Ginestra Giuffrida, reporter freelance appena tornata dalla Cisgiordania occupata. Lavora per Fanpage.it, l’Espresso, Al Jazeera e altre testate italiane ed estere
