Siracusa, per la festa di Santa Lucia servizio navette dai parcheggi Elorina e Von Platen

In occasione della tradizionale processione di Santa Lucia del 13 dicembre, l’ Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Siracusa attiverà un servizio straordinario di navette per agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico nelle zone interessate dai festeggiamenti.

Dall’area di sosta di via Elorina, il servizio sarà attivo dalle 14 alle 22, con una navetta ogni 20 minuti, con arrivo ai Villini e ritorno. Successivamente, dalle 23 alle 02, la navetta effettuerà anche l’ingresso in Ortigia, compiendo il periplo dell’isolotto per consentire un rientro più agevole ai partecipanti. Dal parcheggio Von Platen, sempre il 13 dicembre, le navette saranno operative dalle 14 alle 02, con arrivo ai Villini e ritorno. Le corse avranno una frequenza media di 15 minuti.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore Enzo Pantano – garantiamo un servizio efficiente e continuo per favorire la partecipazione alla festa di Santa Lucia, senza congestionare il traffico cittadino. L’obiettivo è offrire a siracusani e visitatori una mobilità comoda, sicura e rispettosa dei movimenti urbani”.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sottolinea come “l’organizzazione delle navette rappresenta un gesto di attenzione verso la città, per permettere a tutti di vivere questo momento con serenità e senza disagi. La processione di Santa Lucia è un appuntamento identitario e attesissimo”.

Il Comune invita cittadini e visitatori a utilizzare i parcheggi e il servizio navetta, per contribuire alla migliore gestione della mobilità durante i festeggiamenti dedicati alla Patrona di Siracusa.