Siracusa, per la prima volta la processione della veste, del velo e delle scarpette di Santa Lucia

Un nuovo appuntamento di fede e tradizione arricchisce il calendario luciano della città. A Siracusa si è svolta per la prima volta la processione della veste, del velo e delle scarpette di Santa Lucia, un momento carico di emozione e devozione per i fedeli della patrona.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ampliare il calendario delle celebrazioni dedicate alla santa siracusana e ribadire un concetto molto caro ai devoti: il culto di Santa Lucia non si esaurisce nelle grandi ricorrenze del 13 dicembre o nella festa della prima domenica di maggio, ma accompagna la città durante tutto l’anno.

La processione ha previsto la traslazione di alcune reliquie dalla Cattedrale di Siracusa alla Chiesa di Santa Lucia alla Badia, seguendo lo stesso breve percorso che caratterizza la tradizionale processione di maggio nel cuore di Ortigia. In particolare sono state portate in processione la veste, il velo e le cosiddette “scarpette” di Santa Lucia, oggetti di grande valore simbolico e devozionale.

Si tratta di reliquie per contatto: non sono cioè gli oggetti indossati direttamente dalla santa durante la sua vita, ma elementi che sono stati a contatto con le sacre reliquie del suo corpo e che, secondo la tradizione cristiana, hanno assunto anch’essi valore di reliquia.

Tra le novità dell’iniziativa anche il recupero di un elemento storico quasi dimenticato: il carro di Santa Lucia. Prima dell’attuale tradizione dei portatori che trasportano a spalla il simulacro d’argento, infatti, la statua veniva portata in processione proprio su un carro. Questo antico mezzo, restaurato grazie all’impegno di numerosi volontari e devoti, è tornato visibile dopo molti decenni, riportando alla luce una tradizione che appartiene alla storia religiosa della città.