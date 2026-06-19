Siracusa perde 904 negozi in sei anni: il commercio arretra, l’artigianato resiste

Non un collasso, ma una compressione cronica. È questa la diagnosi al centro del nuovo studio del Centro Studi CNA Siracusa «Artigianato & Commercio: erosione strutturale», presentato questa mattina alla presenza della presidente territoriale Rosanna Magnano, del segretario Gianpaolo Miceli e del responsabile del Centro Studi Elio Piscitello. Alla presentazione è seguito un dibattito tra la presidente Magnano, il Presidente di CNA Sicilia Filippo Scivoli moderato dal giornalista Carmelo Miduri. Il rapporto – secondo approfondimento settoriale del progetto «Un territorio in bilico – Il paradosso siracusano» avviato a gennaio 2026 – analizza sei anni di dati (2019–2025) su struttura d’impresa, dinamica e qualità del lavoro nelle attività di commercio e artigianato della provincia di Siracusa.

L’analisi incrocia i dati istituzionali (ISTAT, INPS, Unioncamere/InfoCamere, Banca d’Italia) con una rilevazione diretta condotta su 116 imprese del territorio, costruendo per la prima volta un Barometro dell’economia di prossimità composto da due indici complementari: l’Indice Strutturale (IS) e l’Indice di Fiducia delle Imprese di Prossimità (IFIP).

Il dato più importante per capire la salute reale del tessuto imprenditoriale è il saldo volontario cumulato 2019–2025, cioè la differenza tra le iscrizioni e le chiusure effettivamente volontarie: +2.701 per il totale delle imprese, segno che la spinta imprenditoriale sul territorio è rimasta positiva lungo tutto il periodo. Per le sole artigiane il saldo è quasi neutro (+50).

Lo stock registrato, al contrario, cala di 2.891 unità (−7,4%), ma questo dato va letto con attenzione: incorpora circa 5.160 cancellazioni d’ufficio disposte tra il 2023 e il 2025 su imprese da tempo inattive. Non è dunque un segnale di mortalità recente, ma la presa d’atto tardiva di cessazioni avvenute in anni precedenti.

Il vero arretramento è nel commercio al dettaglio. Il codice G47 ha perso 904 negozi in sei anni – da 6.033 a 5.129 unità – con una contrazione del 15,0%, superiore alla media siciliana (−4,8%) e nazionale (−9,4%). Qui il saldo volontario resta negativo (−1.020), a conferma che si tratta di attività davvero uscite dalla rete commerciale, non di pulizia anagrafica. Il fenomeno è diffuso a scala provinciale: 20 comuni su 21 registrano un calo del commercio al dettaglio.

L’impatto economico stimato di questa perdita è significativo: tra i 270 e i 450 milioni di euro di fatturato non più generato sul territorio, e tra i 44 e i 60 milioni di valore aggiunto perso.

Le imprese della provincia di Siracusa si caratterizzano per una dimensione media molto ridotta: 2,8 addetti per impresa contro 3,6 della media nazionale. Il commercio rappresenta il 25,8% del totale delle imprese provinciali (una su quattro), seguito dall’agricoltura (19,7%) e dalla manifattura (8%). Le imprese artigiane attive sono 5.363 e si concentrano in tre comparti – costruzioni (33%), manifatturiero (21%) e servizi alla persona (18%) – che insieme valgono il 72,4% del totale.

Un elemento di preoccupazione strutturale riguarda il ricambio generazionale: l’81,2% delle imprese intervistate non ha un piano di continuità o di successione. Senza un erede o qualcuno che rilevi l’attività, la piccola impresa esce dal mercato con il titolare. In una provincia che perde residenti (−2,1% nel periodo), questo rappresenta un rischio di assottigliamento progressivo del tessuto produttivo.

Il mercato del lavoro provinciale mostra un miglioramento nei numeri aggregati: il tasso di occupazione è salito dal 44,5% al 49,4% e la disoccupazione è scesa dal 24,4% all’11,8% tra il 2019 e il 2025. Ma i numeri nascondono una qualità del lavoro che non migliora.

Il dato più allarmante riguarda la tipologia contrattuale: il 79,6% delle assunzioni programmate per il 2025 è a tempo determinato, contro il 59,9% della media nazionale. Con il tempo indeterminato fermo all’8,9%, si contano circa nove assunzioni precarie per ogni assunzione stabile. I contratti intermittenti sono cresciuti del 94,6% e quelli in somministrazione del 48,0% tra il 2022 e il 2024, mentre i contratti a tempo indeterminato sono calati del 10,3%.

Sul fronte delle retribuzioni, il gap con il resto d’Italia è netto: nel commercio, una giornata di lavoro vale mediamente 69 euro a Siracusa contro 99 euro in Italia (dato maschile), con una differenza di oltre 7.000 euro l’anno. Il divario retributivo di genere è il più ampio della regione: le donne guadagnano in media 62,9 euro ogni 100 guadagnati dagli uomini, un gap del 37,1%, più elevato sia della media siciliana (27,2%) che di quella nazionale (25,8%). Tra le imprese con dipendenti, il 55,6% segnala difficoltà a trattenere o attrarre personale qualificato.

Le imprese del territorio prevedono 39.860 entrate nel 2025 (il 30,8% dello stock). Ma questa domanda di lavoro è strutturalmente debole: solo il 9% delle assunzioni richiede istruzione terziaria (contro il 14% nazionale) e il reclutamento passa quasi esclusivamente per canali informali – conoscenze personali (47%) e passaparola (39%).

Solo il 4% delle imprese siracusane ricorre ad agenzie per il lavoro (contro l’11% nazionale), il 9% usa internet per selezionare (contro il 14%) e il 4% si raccorda con scuole e università (contro l’8%). Chi non ha una rete personale fatica ad accedere al mercato del lavoro locale. Il tasso NEET provinciale – giovani fuori da lavoro e formazione – è al 33,7%, contro il 16,1% nazionale.

I segnali di pressione finanziaria sulle imprese sono inequivocabili. La riscossione coattiva è quasi raddoppiata in due anni: +94,8% per gli artigiani, +86,5% per i commercianti. Il 23,0% dei DURC è irregolare (contro il 16,2% nazionale) e quasi un’impresa su quattro risulta in posizione contributiva non regolare. Il credito alle imprese con meno di 20 addetti si è ridotto del 7,0%.

Dalla rilevazione diretta: il 50% delle imprese intervistate dichiara che la propria liquidità è peggiorata negli ultimi sei mesi; il 51% prevede di investire meno nei prossimi sei mesi; il 31% giudica difficile l’accesso al credito. Un’impresa su tre (32%) si dice poco o per nulla fiduciosa sui prossimi sei mesi.

Il Barometro dell’economia di prossimità – strumento originale del Centro Studi CNA Siracusa costruito in questa edizione pilota – produce due misure. L’Indice Strutturale (IS) si attesta a 84,8 su 100 (base 2019 = 100), nella fascia di «compressione moderata» (75–85). Siracusa resta indietro rispetto alla Sicilia (90,0) e all’Italia (93,0). L’Indice di Fiducia IFIP si posiziona a 43,9 su 100 (sotto il livello di equilibrio di 50), nella fascia “instabile”. La dimensione più critica percepita dalle imprese è quella del credito (37,0/100).

Lo studio si chiude con cinque raccomandazioni operative, costruite sui punti di frattura emersi dall’analisi:

• Capitalizzazione delle microimprese: bandi FESR e fondi per il credito tramite Confidi con quote a fondo perduto; misure per la crescita dimensionale.

• Intermediazione formale del lavoro: rilancio dei Centri per l’impiego, eventi di incontro domanda-offerta, apprendistato di primo livello.

• Formazione tecnica e competenze: FSE+ per la formazione continua, con coinvolgimento delle imprese nella progettazione dei percorsi.

• Stabilizzazione contrattuale: decontribuzione Sud per le PMI; bonus strutturali per assunzioni stabili di under-35 e donne.

• Contrasto al diradamento del commercio di vicinato: agevolazioni sui tributi locali (IMU, TARI, canone unico); incentivi per il riuso dei locali sfitti; attivazione dei Distretti del Commercio (L.R. 13/2022, art. 12).

“Siamo impegnati in una azione di analisi costante del territorio – affermano Rosanna Magnano presidente di CNA Siracusa e Gianpaolo Miceli segretario – che ci induce ad agire su fronti specifici a sostegno della micro impresa diffusa. La crescita dimensionale di questo mondo è per noi prioritaria e la chiave è rappresentata da tre fattori: accesso al credito agevole e sostenibile, mercato del lavoro organizzato a sostegno del capitale umano e programmazione territoriale di lungo periodo. Lavoreremo nei singoli comuni per condividere questo percorso in piena sintonia con le amministrazioni locali”