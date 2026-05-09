Siracusa, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada sulla SS124: un ferito

Incidente stradale autonomo questa mattina lungo viale Ermocrate, nel tratto della SS124 all’altezza del Cimitero degli Inglesi, a Siracusa.

Per cause in fase di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata e terminando la corsa nella campagna che costeggia la statale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, e il soggetto gestore incaricato delle operazioni di bonifica del fondo stradale dai detriti prodotti dall’impatto.

L’uomo alla guida è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi.