Siracusa, perde il sostegno dopo la revisione sanitaria: la famiglia chiede chiarimenti

Attualità · scuola

Un altro studente della provincia di Siracusa che, dopo anni di riconoscimenti sanitari e sostegno scolastico, si ritrova senza insegnante di sostegno. A pochi giorni dalla segnalazione relativa a un sedicenne con una precedente diagnosi di autismo di livello 2, arriva una seconda testimonianza che solleva interrogativi sulle rivalutazioni sanitarie e sulle conseguenze per il percorso educativo dei ragazzi.

Questa volta la vicenda riguarda uno studente di 16 anni che, secondo quanto riferito dalla famiglia, in passato aveva ottenuto il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992. Successivamente il riconoscimento era stato ricondotto all’articolo 3, comma 1, senza connotazione di gravità, fino alla revisione sanitaria del gennaio 2026, dopo la quale sono stati sospesi i benefici legati all’invalidità civile.

La documentazione trasmessa alla redazione consente di ricostruire alcuni passaggi. Il 19 marzo 2024, l’équipe multidisciplinare della Neuropsichiatria infantile dell’Asp di Siracusa aveva attestato una condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, sulla base di una diagnosi di disturbo aspecifico degli apprendimenti accademici. Nel verbale veniva esclusa la connotazione di gravità, ma si specificava anche che la condizione non era suscettibile di modificazioni significative, con l’indicazione “non rivedibile”. La diagnosi funzionale, redatta nello stesso periodo, descriveva un livello di compromissione medio e difficoltà nell’attenzione, nella memoria di lavoro e negli apprendimenti di base, indicando la necessità di strumenti compensativi e dispensativi.

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Il quadro cambia il 19 gennaio 2026, quando il ragazzo viene sottoposto a una visita di revisione dell’invalidità civile alla commissione medica dell’Inps di Siracusa. Nel nuovo verbale viene richiamata una precedente diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 1, mentre la valutazione conclusiva riporta un disturbo delle abilità scolastiche associato a un profilo cognitivo ai limiti della norma. La commissione conclude che il ragazzo non presenta più i requisiti sanitari per il riconoscimento dell’invalidità civile. L’Inps comunica quindi la sospensione dei benefici assistenziali, economici e non economici precedentemente riconosciuti. Le conseguenze, secondo quanto racconta la famiglia, non si sono limitate a questo. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, allo studente non è stato più assegnato l’insegnante di sostegno, sul quale aveva potuto contare negli anni precedenti.

Il caso presenta analogie con quello segnalato nei giorni scorsi, relativo a un altro studente della provincia di Siracusa. In quella vicenda, una diagnosi di autismo di livello 2, documentata nel 2024, era stata seguita da una rivalutazione della Neuropsichiatria infantile dell’Asp che, nell’ottobre 2026, non aveva più riscontrato i criteri diagnostici del disturbo. Anche in quel caso, secondo la famiglia, il ragazzo era rimasto senza sostegno scolastico, nonostante il consiglio di classe avesse precedentemente richiesto un aumento delle ore settimanali da nove a diciotto.