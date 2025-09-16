Siracusa, perdita idrica in un palazzo di viale Zecchino: intervengono i Vigili del fuoco

Una perdita idrica si è verificata nel pomeriggio in un palazzo di viale Zecchino, dove l’acqua fuoriuscita da un appartamento al primo piano ha generato una piccola cascata dal balcone.

L’appartamento interessato era vuoto al momento dell’incidente, e a dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato la copiosa fuoriuscita d’acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e limitare i danni.