Siracusa, perdita idrica in via Elorina, cambia la viabilità in piazzale Marconi

Oggi fino alle 17 in via Elorina, nel tratto interposto tra piazzale Marconi e largo Picone, è istituito il senso unico di marcia con direzione quest’ultimo e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati a causa di una perdita idrica in via Elorina.

I veicoli in transito su via Elorina con direzione Ortigia, giunti in corrispondenza dell’intersezione con largo Picone, avranno l’obbligo di proseguire dritto per via del Porto Grande.