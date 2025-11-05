Ultime news

Siracusa, perdita idrica in via Elorina, cambia la viabilità in piazzale Marconi

I veicoli in transito su via Elorina con direzione Ortigia, giunti in corrispondenza dell’intersezione con largo Picone, avranno l’obbligo di proseguire dritto per via del Porto Grande

Oggi fino alle 17 in via Elorina, nel tratto interposto tra piazzale Marconi e largo Picone, è istituito il senso unico di marcia con direzione quest’ultimo e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati a causa di una perdita idrica in via Elorina.

I veicoli in transito su via Elorina con direzione Ortigia, giunti in corrispondenza dell’intersezione con largo Picone, avranno l’obbligo di proseguire dritto per via del Porto Grande.


