Siracusa, perdita idrica in via Trapani: tecnici Siam al lavoro, disagi fino al pomeriggio

Nel corso della mattinata i tecnici Siam sono intervenuti in via Trapani, alla Borgata di Siracusa, per la riparazione di una perdita idrica che ha reso necessario un supplemento di lavori sulla rete.

A partire dalle 12 alcune utenze sono rimaste senz’acqua. I disagi hanno interessato non solo la zona della Borgata, ma anche parte dell’area Gelone, dove si sono registrate carenze nell’erogazione idrica.

Durante l’intervento, infatti, si è resa necessaria la chiusura temporanea dell’acqua per consentire la sostituzione di un tratto di tubo particolarmente danneggiato e completamente bucato.

I tecnici Siam sono attualmente al lavoro per completare la riparazione e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Secondo le previsioni, la situazione dovrebbe tornare regolare entro le 18.